Futebol Feminino

Marta volta a ser convocada para a Seleção Brasileira depois de um ano

A equipe não contava com a Rainha desde a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de Paris. Ela reforça o elenco para os amistosos contra o Japão

No fim da manhã desta terça-feira (13), o técnico Arthur Elias anunciou a convocação da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra o Japão, que serão disputados em São Paulo, nos dias 30 de maio e 2 de junho. A equipe se prepara para a Copa América, que acontece entre julho e agosto, no Equador.>

Como novidade na lista, temos a volta de Marta, que não era convocada desde as Olímpiadas de Paris-2024. Na ocasião, a Rainha ganhou a medalha de prata e havia anunciado a aposentadoria da Seleção. "Tive com a Marta recentemente, ela se colocou à disposição. Tem feito uma grande temporada, sido importante para o seu clube. A Marta mais uma vez confirma pela qualidade. A presença dela em algumas convocações é muito importante para as jogadoras mais jovens. Vejo como algo importante essa contribuição dela não só dentro do campo, mas para o nosso ambiente", explicou Arthur Elias.>

O Brasil vem de vitória sobre os Estados Unidos, atuais campeãs olímpicas, no início de abril, depois de mais de 10 anos sem vencer as rivais. Os amistosos contra as japonesas servirão de preparação para a Copa América Feminina 2025, entre 12 de julho e 2 de agosto, no Equador. O Japão ocupa a quinta colocação do ranking da Fifa e vem de título da SheBelieves Cup, depois de superar as estadunidenses na grande final por 2 a 1, em fevereiro deste ano.>