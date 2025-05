Seleção brasileira

Ancelotti se despede do Real por 'nova aventura'; clube oficializa saída

Treinador italiano estava no comando do Real Madrid desde 2021. Ele venceu duas Champions na segunda passagem pelo clube

Publicado em 23 de maio de 2025 às 11:48

Ancelotti destacou os títulos conquistados e as "noites mágicas" no Santiago Bernabéu. Crédito: FRANK AUGSTEIN/AP

O técnico Carlo Ancelotti compartilhou uma carta de despedida na véspera de seu último jogo pelo Real Madrid. O treinador agradeceu pelos "anos inesquecíveis" e afirmou que parte para uma "nova aventura". >

O QUE ACONTECEU

Ancelotti destacou os títulos conquistados e as "noites mágicas" no Santiago Bernabéu. Ele é o técnico com mais conquistas da história do clube merengue, com 15. >

O comandante afirmou que "agora começa uma nova aventura", mas deu um "até breve" para os madridistas. Segundo o jornal espanhol Marca, há um acordo pela volta de Ancelotti após o final da Copa do Mundo.>

O que conquistamos juntos ficará para sempre na memória dos torcedores do Real Madrid, não apenas pelos triunfos, mas pela forma como os alcançamos. As noites mágicas no Bernabéu agora fazem parte da história do futebol. Agora começa uma nova aventura, mas meu vínculo com o Real Madrid é eterno. Até breve, torcedores do Real Madrid. Carlo Ancelotti, no Instagram>

>

Ancelotti faz seu último jogo pelo Real neste sábado (24) e se apresenta à seleção brasileira na segunda-feira, quando já fará a convocação para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas.>

REAL OFICIALIZA SAÍDA

O time merengue comunicou que chegou a um acordo com Ancelotti pelo fim do vínculo. O italiano tinha contrato com os merengues até o meio de 2026.>

O Real destacou que "Carlo Ancelotti comandou nossa equipe em uma das fases mais vitoriosas da história do clube". O treinador levantou 15 títulos: três Champions League, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.>

Carlo Ancelotti já faz parte, para sempre, da grande família madridista. Nos sentimos orgulhosos por termos desfrutado de um treinador que nos ajudou a conquistar tantos títulos e que sempre representou, de forma exemplar, os valores do nosso clube. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid>

O clube merengue confirmou que Ancelotti será homenageado no Santiago Bernabéu, onde o Real recebe a Real Sociedad, neste sábado, às 11h15 (de Brasília).>

