Luka Modric deixa o Real Madrid após 13 temporadas

Modric se despede do Real Madrid após a Copa do Mundo de Clubes Crédito: Real Madrid

O meio-campista croata Luka Modric anunciou nesta quinta-feira (22) que vai deixar o Real Madrid após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA. O jogador passou 13 temporadas na equipe espanhola, venceu 6 Champions League e se consolidou como o atleta que mais ganhou títulos pelo clube de Madri.

"Chegou o momento. O momento que nunca quis que chegasse, mas assim é o futebol, e na vida tudo tem um começo e um fim. Sábado (24) jogarei minha última partida no Santiago Bernabéu", escreveu Modric, aos 39 anos. Em seu site, o clube fez uma homenagem ao jogador. "Nosso capitão concordou em encerrar um período inesquecível como jogador do nosso clube ao final do Mundial de Clubes", escreveu o Real.

"Modric chegou ao Real Madrid em 2012 e foi um jogador essencial em uma das eras mais brilhantes da nossa história. Nas 13 temporadas em que defendeu nosso escudo, conquistou 28 títulos: 6 Champions, 6 Mundiais de Clubes, 5 Supercopas Europeias, 4 La Liga [campeonato espanhol], 2 Copas do Rei e 5 Supercopas da Espanha. Modric é um dos cinco jogadores na história do futebol a ter vencido seis Champions e é o jogador com mais títulos nos 123 anos de história do Real Madrid", completou o clube.