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Luka Modric deixa o Real Madrid após 13 temporadas

O meio-campista anunciou que vai deixar o clube merengue após o Mundial de Clubes da Fifa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2025 às 12:42

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 12:42

Modric se despede do Real Madrid após a Copa do Mundo de Clubes
Modric se despede do Real Madrid após a Copa do Mundo de Clubes Crédito: Real Madrid
O meio-campista croata Luka Modric anunciou nesta quinta-feira (22) que vai deixar o Real Madrid após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA. O jogador passou 13 temporadas na equipe espanhola, venceu 6 Champions League e se consolidou como o atleta que mais ganhou títulos pelo clube de Madri.
"Chegou o momento. O momento que nunca quis que chegasse, mas assim é o futebol, e na vida tudo tem um começo e um fim. Sábado (24) jogarei minha última partida no Santiago Bernabéu", escreveu Modric, aos 39 anos. Em seu site, o clube fez uma homenagem ao jogador. "Nosso capitão concordou em encerrar um período inesquecível como jogador do nosso clube ao final do Mundial de Clubes", escreveu o Real.
"Modric chegou ao Real Madrid em 2012 e foi um jogador essencial em uma das eras mais brilhantes da nossa história. Nas 13 temporadas em que defendeu nosso escudo, conquistou 28 títulos: 6 Champions, 6 Mundiais de Clubes, 5 Supercopas Europeias, 4 La Liga [campeonato espanhol], 2 Copas do Rei e 5 Supercopas da Espanha. Modric é um dos cinco jogadores na história do futebol a ter vencido seis Champions e é o jogador com mais títulos nos 123 anos de história do Real Madrid", completou o clube.
Bola de ouro de 2018, ele disputou 590 partidas pelo Real Madrid e marcou 43 gols. Pela seleção da Croácia, foram 186 partidas, com um vice-campeonato mundial em 2018 e um terceiro lugar em 2022. "Modric permanecerá para sempre no coração de todos os torcedores do Real Madrid como um jogador de futebol único e exemplar, que sempre representou os valores do Real Madrid. Seu futebol cativou os torcedores do Real Madrid e de todo o mundo. Seu legado viverá para sempre", afirmou o presidente do clube, Florentino Pérez.

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