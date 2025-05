Futebol Europeu

Com Richarlison ovacionado pela torcida, Tottenham é campeão da Europa League

Capixaba foi aplaudido na grande final e Tottenham conquista primeiro título continental

Publicado em 21 de maio de 2025 às 18:38

Richarlison é campeão da Europa League Crédito: Tottenham/Reprodução

Richarlison, atacante do Tottenham, da Seleção Brasileira, e natural de Nova Venécia, se torna um dos protagonistas de uma das noites mais importantes da história do clube inglês. O Tottenham venceu o Manchester United por 1 a 0 nesta quarta-feira (21), no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, e conquistou a Liga Europa pela terceira vez, encerrando um jejum de títulos de 17 anos.>

A equipe londrina não levantava uma taça desde a conquista da Copa da Liga Inglesa da temporada 2007/08, e o título teve um sentimento especial para o brasileiro, que foi aplaudido durante a sua substituição na grande decisão. Em entrevista pós-jogo para a CazéTV, o 'Pombo' falou acerca da temporada difícil do clube e sobre a chance de começar a final entre os onze iniciais.>

"Acho que muitos se perguntaram por que eu iniciei o jogo e não o Son, mas isso vem do trabalho durante o dia a dia. Aproveitei bem a oportunidade que o treinador me deu durante a semifinal, e hoje, na final, eu pude ser titular novamente e contribuir com a vitória. Então, é parabéns a toda a equipe. Foi um ano bastante conturbado, mas no final deu tudo certo", disse Richarlison.>

A conquista da Liga Europa, que veio através dos pés de Brennan Johnson ainda no primeiro tempo, dará ao Tottenham a chance de voltar à Champions League, salvando uma temporada terrível para a equipe no Campeonato Inglês. Com 38 pontos em 37 rodadas, o time figura na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. >

