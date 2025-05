Tranquilo

Flamengo vence o Botafogo-PB e vai às oitavas de final da Copa do Brasil

Rubro-Negro sacramentou sua classificação nos primeiros minutos da partida e não deu chances para o Belo no Maracanã

Publicado em 21 de maio de 2025 às 23:33

Pedro deixou sua marca na goleada do Flamengo sobre o Botafogo-PB Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Com muitos reservas em campo, o Flamengo fez o que se esperava e, com dois gols antes dos sete minutos, venceu o Botafogo-PB com tranquilidade por 4 a 2, na noite desta quarta-feira (21), no Maracanã, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Danilo, Pedro, Varela e Everton Cebolinha marcaram para o Fla. Henrique Dourado e Rodrigo Alves fizeram para o Botafogo-PB. No jogo de ida, o Rubro-Negro já havia vencido por 1 a 0. >

Agora o Rubro-Negro vira totalmente seu foco para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (25), no Allianz Parque (SP), jogo este que ganhou ares de decisão, já que os paulistas lideram o Campeonato Brasileiro com 22 pontos e os cariocas vêm logo em seguida, na segunda colocação, com 18.>

O Jogo

O Flamengo iniciou a partida de forma avassaladora. Com apenas sete minutos já havia aberto um 2 a 0 com gols de Danilo e Pedro. Totalmente atordoado, o Botafogo-PB tentava se encontrar em campo e acabou levando outro aos 21, dando a impressão que sairia um atrás do outro. Porém, o Rubro-Negro colocou o pé no freio e os visitantes, aos poucos, foram saindo das cordas, diminuindo com Henrique Dourado aos 35.

>

O segundo tempo começou muito parecido com o primeiro: logo aos dois minutos o Flamengo fez mais um, com Cebolinha. Muitos achavam que outros viriam na sequência. Porém, mais uma vez, o Rubro-Negro tirou o pé. O Botafogo-PB, então, chutou uma bola na trave e, pouco tempo depois, diminuiu. >

>

Filipe Luís, posteriormente, fez substituições em atacado e colocou muitos "Garotos do Ninho", além de Arrascaeta, que havia sido poupado no clássico contra o Botafogo. Com a classificação debaixo do braço, o Fla tratou de se preservar fisicamente já pensando no decisivo jogo de domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque (SP).>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta