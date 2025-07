De férias

Messi está fora do All-Star Game da MLS após faltar a treinos e pode sofrer punição

Espanhol Jordi Alba, outra estrela do Inter Miami, também será ausência na partida desta quarta-feira

O craque Lionel Messi não vai estar presente no All-Star Game da Major League Soccer, que será disputado na noite desta quarta-feira, em Austin, nos Estados Unidos. Além do astro argentino, Jordi Alba também está fora. >

Segundo um porta-voz da liga americana, o Inter Miami, clube dos dois atletas, informou aos organizadores sobre a ausência da dupla no confronto que será realizada no Q2 Stadium.>

Ambos podem ser suspensos por uma partida por não participarem do Jogo das Estrelas sem uma justificativa convincente. A liga conversará com os dirigentes do Inter Miami antes de fornecer uma atualização sobre possíveis penalizações. >