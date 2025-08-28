Videocast

Zona Mista #39: Copa do Brasil tem Cruzeiro na boa e equilíbrio entre Vasco e Botafogo

Complementando os jogos de ida das quartas de final, o Bahia recebe o Fluminense na Fonte Nova. Vem pra resenha

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:53

O Zona Mista #39 chega com tudo nesta quinta-feira (28). Os destaques são os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Vitor Gregório e Caio Vasconcelos comandam a resenha.

