Zona Mista #39: Copa do Brasil tem Cruzeiro na boa e equilíbrio entre Vasco e Botafogo

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:53
O Zona Mista #39 chega com tudo nesta quinta-feira (28). Os destaques são os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Vitor Gregório e Caio Vasconcelos comandam a resenha.
