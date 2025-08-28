Home
>
Futebol
>
Ancelotti não viu Neymar na Bahia, mas se encantou com Jean Lucas

Ancelotti não viu Neymar na Bahia, mas se encantou com Jean Lucas

Na teoria, a viagem a Salvador, entre outras coisas, seria a chance de ver Neymar pela última vez antes da convocação.

IGOR SIQUEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:59

Neymar, do Santos; e Jean Lucas, do Bahia
Neymar, do Santos; e Jean Lucas, do Bahia Crédito: Reprodução

Na teoria, a viagem a Salvador, entre outras coisas, seria a chance de ver Neymar pela última vez antes da convocação. Na prática, Carlo Ancelotti viu Jean Lucas. O técnico da seleção já tinha gostado do volante do Bahia à distância. Tanto que o inseriu na pré-lista para as Eliminatórias.

Recomendado para você

Na teoria, a viagem a Salvador, entre outras coisas, seria a chance de ver Neymar pela última vez antes da convocação.

Ancelotti não viu Neymar na Bahia, mas se encantou com Jean Lucas

Complementando os jogos de ida das quartas de final, o Bahia recebe o Fluminense na Fonte Nova. Vem pra resenha

Zona Mista #39: Copa do Brasil tem Cruzeiro na boa e equilíbrio entre Vasco e Botafogo

O técnico do Vasco falou sobre a discussão com o atacante no jogo contra o Corinthians

Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

Mas a impressão do jogo contra o Santos, na Fonte Nova, domingo passado, foi tão boa a ponto de incluí-lo assim que precisou substituir um jogador na lista de convocados. Jean Lucas foi o escolhido para substituir Joelinton nos jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.

Como PVC explicou no De Primeira, Ancelotti reforçou que o nível de Jean Lucas era de futebol europeu. Formado no Flamengo, o volante de 27 anos passou pelo futebol francês entre 2019 e 2023. Quando voltou ao Santos, viveu a má campanha do rebaixamento, mas em 2024 chegou ao Bahia como um dos pilares do meio-campo de Rogério Ceni.

"Fico feliz por ele e pelos outros que puderam ser vistos por um treinador que é um dos maiores. Isso expõe cada vez mais o trabalho do Bahia, isso valoriza muito o trabalho feito aqui", disse Ceni, ainda no domingo, depois que conversou e posou para fotos com Ancelotti.

E Neymar? O camisa 10 estava suspenso porque na semana anterior levou o terceiro cartão amarelo na goleada de 6 a 0 para o Vasco que o fez chorar. E mais: segundo Ancelotti, não estaria 100% fisicamente. O Bahia venceu por 2 a 0, e outro nome observado foi o lateral-esquerdo Luciano Juba. Mas esse não foi convocado, mesmo com o corte de Alex Sandro, do Flamengo.

A ida de Ancelotti a Salvador também fez parte da ideia de conhecer melhor o futebol brasileiro. O técnico da seleção ainda não tinha estado na capital baiana. Nas últimas semanas, ampliou leque para além do Rio. Esteve em Porto Alegre e Belo Horizonte também. A convocação de Jean Lucas vem a calhar porque a ideia da data Fifa é que o treinador conheça mais jogadores que atuam no futebol brasileiro. O camisa 10 do Santos, por outro lado, não cumpriu esse e outros requisitos para entrar nos planos agora.

"Neymar não precisamos testar. Todo mundo conhece Neymar, a comissão, a seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo", ressaltou Ancelotti na coletiva pós-convocação.

Melhor para nomes como Jean Lucas. Se antes de chegar ao Bahia ele passou pelo trauma do rebaixamento, agora é o responsável por voltar a representar o time em uma convocação da seleção brasileira depois de 34 anos. Luís Henrique, em 1991, tinha sido o último jogador do Bahia a ser chamado para defender a amarelinha. O Bahia pagou R$ 24,2 milhões para tirar Jean Lucas do Santos. A seleção o valoriza ainda mais. Na segunda-feira, o volante poderá se aproximar mais de Ancelotti e tentar pavimentar seu caminho até a Copa do Mundo 2026. Falta menos de um ano.

Leia mais

Imagem - Zona Mista #39: Copa do Brasil tem Cruzeiro na boa e equilíbrio entre Vasco e Botafogo

Zona Mista #39: Copa do Brasil tem Cruzeiro na boa e equilíbrio entre Vasco e Botafogo

Imagem - Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

Imagem - Vasco e Botafogo empatam e confronto fica aberto na Copa do Brasil

Vasco e Botafogo empatam e confronto fica aberto na Copa do Brasil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais