Vasco e Botafogo empatam e confronto fica aberto na Copa do Brasil

Jogo de volta acontece no dia 11 de setembro, no estádio Nilton Santos. Um novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 23:49

Vasco e Botafogo se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Crédito: Vitor Silva/Botafogo

No clássico carioca pelas quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo tiveram um primeiro tempo promissor, com um gol para cada lado, mas que decaiu no decorrer do jogo. Pelo jogo de ida, a dupla ficou no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira (27), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, sem vantagem para qualquer time.

O jogo de volta está marcado para o dia 11 de setembro, no Nilton Santos, às 21h30. Quem vencer, avança para as semifinais do torneio de mata-mata. O Vasco busca o bicampeonato, enquanto o Botafogo quer conquistar mais um título inédito.

O Vasco volta a jogar no próximo domingo (31), quando visita a Ilha do Retiro para enfrentar o Sport às 20h30, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo volta a campo um dia antes do Gigante da Colina. No sábado (30), o Glorioso recebe o Bragantino no Nilton Santos, às 18h30.

O Jogo

O clássico começou quente. O Botafogo explorou bem o jogo aéreo e na segunda tentativa de Arthur Cabral, o atacante abriu o marcador em cabeçada no chão, como manda o manual, para vencer Léo Jardim, aos sete minutos. O drama do Vasco durou pouco. Apesar de sentir o golpe, chegou ao empate minutos depois, também em jogada pelo alto. Nuno Moreira cruzou, Marlon Freitas tentou cortar e Jair apareceu na segunda trave para conferir para as redes, aos 16.

O gol de empate colocou o time da casa no jogo. Com mais posse de bola, passou a ter o domínio e chegar com perigo, com chutes de Rayan e Coutinho passando próximos da trave. Quem sentiu foram os visitantes, que recuaram demais, mas mesmo assim quase marcou em cabeçada de Barboza, ainda se fazendo valer da bola aérea. Na reta final, o Vasco foi superior e por pouco não foi com a vantagem para o intervalo, em cabeçada de Vegetti, sua especialidade, parando no goleiro John.

O Vasco voltou a mil por hora, empilhando três chances em sequência com um minuto. Puma cruzou para Coutinho, parando em John, no rebote Rayan carimbou o travessão. A bola ficou viva e Rayan pegou a sobra e explodiu em Marlon Freitas. Logo depois, Vegetti recebeu belo passe de Jair e John saiu bem do gol para abafar. Antes dos 10 minutos, ainda teve um chute de Puma também defendido pelo goleiro.

Após pressão inicial, o Botafogo começou a trocar passes e frear o ímpeto adversário. Kaio arriscou de longe e Léo Jardim espalmou. Com o passar do tempo, o duelo caiu drasticamente de produção, com muitos erros técnicos e disputas que viravam confusões exageradas entre os jogadores. Na reta final, por ter mais qualidade nos passes, controlou a posse, mas sem nenhuma efetividade. Do outro lado, o Vasco apenas desperdiçou contra-ataques e o empate seguiu até o fim.

