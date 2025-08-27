Home
Torcedor que caiu de arquibancada na Sul-Americana grava áudio e afirma estar bem

Torcedor que caiu de arquibancada na Sul-Americana grava áudio e afirma estar bem

Gonzalo Alfaro, torcedor da Universidad de Chile, sofreu o acidente durante confusão no jogo contra o Independiente

Independiente e Universidad de Chile terminou em uma briga generalizada
Independiente e Universidad de Chile terminou em uma briga generalizada Crédito: REUTERS/Facundo Morales/Folhapress

Gonzalo Alfaro, torcedor da Universidad de Chile que caiu da arquibancada durante confusão no jogo contra o Independiente, gravou um áudio para tranquilizar familiares e amigos. O jornal argentino Olé confirmou a veracidade da gravação.

"Olá a todos, sou Gonzalo Alfaro. Queria agradecer pelo apoio, pelas orações, por todas as pessoas que deram seu tempo para perguntar como estou. Eu já estou bem, evoluindo super bem. Em breve estarei no Chile para estar com meu povo, minha família, minhas três filhas, minhas tias, meus pais, meus primos e todos que me apoiaram durante todo esse tempo", disse o torcedor.

"Mando essa mensagem para vocês de todo coração. Muito obrigado pelo apoio e por toda a compaixão que vocês demonstraram por mim. Isso me dá forças para seguir em frente e mais energia para a vida do que antes."

Relembre o caso

A confusão começou no final do primeiro tempo do jogo entre Independiente e Universidad de Chile, que acabou cancelado. Imagens mostraram torcedores dos dois times atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o canal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

Durante a confusão, Gonzalo acabou caindo da arquibancada, mas não teve risco de vida. O embaixador chileno na Argentina José Antonio Viera-Gallo informou, à Rádio ADN, na ocasião que "felizmente, havia um teto sobre sua cabeça, então ele está completamente fora de perigo".

O Estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina, foi interditado. O ministro de segurança de Buenos Aires explicou que a interdição do estádio aconteceu pois ainda há manchas de sangue nas arquibancadas e a perícia não foi completamente concluída.

