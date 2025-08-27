Caminhão bate em muro de São Januário antes de Vasco x Botafogo e deixa feridos

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15:28
Um caminhão perdeu o controle e bateu forte no muro de São Januário deixando feridos na manhã desta quarta-feira (27), antes da partida entre Vasco e Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil.
O veículo descia a íngreme ladeira da rua Ferreira de Araújo quando perdeu o controle e bateu de frente no muro. Os ocupantes do automóvel ficaram feridos e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate e levá-los para o hospital. Alguns torcedores do Vasco já estavam nas imediações do estádio e ajudaram nos primeiros socorros. O acidente ocorreu por volta das 10h30.
Com o impacto da batida parte do muro da fachada tombada de São Januário foi quebrada. O clube já está tomando as providências para fazer os reparos. A parte afetada do patrimônio do estádio fica na Avenida Roberto Dinamite, onde se encontra a entrada principal do clube e o setor social. Em dias de jogos, é o local com o maior movimento de torcedores e comerciantes.
Vasco e Botafogo se enfrentam às 21h30 pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontecerá no dia 11 de setembro, no estádio Nilton Santos, casa botafoguense.
