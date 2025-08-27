Home
Jean Lucas, do Bahia, é convocado por Carlo Ancelotti

Ele vai se integrar ao grupo que jogará contra Chile e Bolívia

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:40

Jean Lucas foi convocado para a Seleção Brasileira Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (27) o jogador Jean Lucas, do Bahia, para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, os dois últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Ele vai se integrar ao grupo que jogará contra Chile e Bolívia

Jean Lucas vai ocupar o lugar de Joelinton, do Newcastle, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League.

O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado por motivo de lesão. Neste caso, não será convocado um substituto.

