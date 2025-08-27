Confira onde assistir aos jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (27/08)

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:22
A quarta-feira (27) será movimentada para o torcedor brasileiro. Seis clubes entram em campo pelas quartas de finais da Copa do Brasil
As transmissões acontecem na TV aberta, por assinatura e em plataformas de streaming. Confira onde assistir:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o