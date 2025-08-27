Home
Confira onde assistir aos jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (27/08)

Confira onde assistir aos jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (27/08)

Brasileiros em campo pela Copa do Brasil: veja a programação na TV e streaming

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:22

Vasco da Gama x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro
Vasco da Gama x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Matheus Lima/Vasco.

A quarta-feira (27) será movimentada para o torcedor brasileiro. Seis clubes entram em campo pelas quartas de finais da Copa do Brasil

As transmissões acontecem na TV aberta, por assinatura e em plataformas de streaming. Confira onde assistir:

  •  19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro 
  • Transmissão - Amazon Prime
  • Arena MRV

  • 21h30 - Athletico-PR x Corinthians
  • Transmissão - Sportv, Premiere, Globo Play, Prime Video
  • Ligga Arena

  •  21h30 - Vasco X Botafogo
  • Transmissão - Tv Gazeta, SporTv, Premiere
  • São Januário 

