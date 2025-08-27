Quartas de finais

Confira onde assistir aos jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (27/08)

Brasileiros em campo pela Copa do Brasil: veja a programação na TV e streaming

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:22

Vasco da Gama x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Matheus Lima/Vasco.

A quarta-feira (27) será movimentada para o torcedor brasileiro. Seis clubes entram em campo pelas quartas de finais da Copa do Brasil

As transmissões acontecem na TV aberta, por assinatura e em plataformas de streaming. Confira onde assistir:

19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro

Transmissão - Amazon Prime



Arena MRV





21h30 - Athletico-PR x Corinthians



Transmissão - Sportv, Premiere, Globo Play, Prime Video

Ligga Arena





21h30 - Vasco X Botafogo



Transmissão - Tv Gazeta, SporTv, Premiere



São Januário

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta