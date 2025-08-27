Futebol

Flamengo encaminha venda de Matheus Gonçalves para clube da Arábia Saudita

O jovem foi campeão mundial sub-20 no último sábado (23) pelo Rubro-Negro e deve ser transferido para o Al-Ahli

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:33

Matheus Gonçalves, do Flamengo, comemora seu gol durante a partida contra o Botafogo Crédito: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress

O Flamengo encaminhou a venda do jovem Matheus Gonçalves para o Al Ahli, da Arábia Saudita. O jogador foi campeão mundial sub-20 no último sábado pelo Rubro-Negro. Na ocasião, o meia-atacante de 20 anos foi titular, mas desperdiçou sua cobrança na disputa de pênaltis após o empate em 2 a 2 no tempo normal.

A proposta dos árabes não foi a única que chegou ao Flamengo pelo jogador. O clube também recebeu ofertas do Cruzeiro e do CSKA, da Rússia, mas acabou optando pelos árabes, que oferecem cerca de R$ 50 milhões. Os detalhes finais estão sendo tratados entre as partes.

Matheus Gonçalves já havia sido emprestado ao Red Bull Bragantino, onde teve destaque na temporada de 2023. O clube de Bragança Paulista (SP) manifestou o desejo de permanecer com o atleta na ocasião, mas o Rubro-Negro solicitou seu retorno. Porém, o jovem nunca teve muita sequência entre os profissionais e acabou "descendo" para o sub-20 em muitas ocasiões.

Matheus não é o único campeão sub-20 que está de saída. O meia Lorran autor de um dos gols contra o Barcelona  tem negociações avançadas para se transferir para o Pisa, da Itália, por empréstimo.

