Home
>
Futebol
>
Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

O técnico do Vasco falou sobre a discussão com o atacante no jogo contra o Corinthians

BRUNO BRAZ E IGOR SIQUEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:52

Rayan já treinou com a equipe profissional do Vasco e se destacou com a camisa da seleção sub-17
Rayan, jogador do Vasco da Gama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O técnico do Vasco, Fernando Diniz, considerou a bronca no atacante Rayan, no jogo contra o Corinthians, como um ato de amor. O treinador chamou a atenção do jogador à beira do campo durante a derrota pelo Brasileiro, domingo passado. O diálogo, com um tom mais quente, gerou controvérsia.

Recomendado para você

Na teoria, a viagem a Salvador, entre outras coisas, seria a chance de ver Neymar pela última vez antes da convocação.

Ancelotti não viu Neymar na Bahia, mas se encantou com Jean Lucas

Complementando os jogos de ida das quartas de final, o Bahia recebe o Fluminense na Fonte Nova. Vem pra resenha

Zona Mista #39: Copa do Brasil tem Cruzeiro na boa e equilíbrio entre Vasco e Botafogo

O técnico do Vasco falou sobre a discussão com o atacante no jogo contra o Corinthians

Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

A reportagem apurou que Diniz enxergou a cena como mais um episódio para contribuir para a evolução de Rayan, em um ato "paterno". O puxão de orelha foi para o jogador não desgarrar na recomposição defensiva do time. Diniz usou alguns palavrões para esbravejar.

Nos bastidores do clube, a informação é que o treinador não precisou ter qualquer tipo de conversa especial com o jogador por causa da situação. Diniz indica que tem ótima relação com Rayan e vê as chamadas de atenção como atitudes paternas, para um jogador que em um futuro próximo será negociado e alçará voos mais altos. A imprensa portuguesa aponta interesse do Porto.

O técnico do Vasco ficou incomodado com a repercussão negativa e com a associação ao episódio na época de São Paulo, com Tchê Tchê. Os dois, inclusive, estão juntos no Vasco atualmente.

Atacante mais ativo e goleador

Sob a tutela de Diniz, Rayan vive seu melhor momento no Vasco nesta temporada. O atacante de 19 anos soma 78 jogos e 13 gols pelo profissional do Vasco. Antes de Diniz chegar, ele tinha seis gols em 57 jogos. Rayan atingiu no empate com o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o 21º jogo sob o comando de Diniz. Tem sete gols no período.

Olhando só para 2025, o atacante viu aumentar sua participação em jogos por inteiro e a produtividade. Até o técnico chegar ao clube, ele somava 18 jogos e três gols no ano. Sendo três partidas com 90 minutos completos. A partir de Diniz, Rayan teve dez partidas atuando o tempo todo e nesse contexto alcançou os sete gols.

Leia mais

Imagem - Vasco e Botafogo empatam e confronto fica aberto na Copa do Brasil

Vasco e Botafogo empatam e confronto fica aberto na Copa do Brasil

Imagem - Selecionáveis brilham e Cruzeiro vence o Atlético-MG na Copa do Brasil

Selecionáveis brilham e Cruzeiro vence o Atlético-MG na Copa do Brasil

Imagem - Fonseca se despede na 2ª rodada do US Open e cai para 22º do mundo

Fonseca se despede na 2ª rodada do US Open e cai para 22º do mundo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais