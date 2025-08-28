Futebol

Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

O técnico do Vasco falou sobre a discussão com o atacante no jogo contra o Corinthians

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:52

Rayan, jogador do Vasco da Gama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O técnico do Vasco, Fernando Diniz, considerou a bronca no atacante Rayan, no jogo contra o Corinthians, como um ato de amor. O treinador chamou a atenção do jogador à beira do campo durante a derrota pelo Brasileiro, domingo passado. O diálogo, com um tom mais quente, gerou controvérsia.

A reportagem apurou que Diniz enxergou a cena como mais um episódio para contribuir para a evolução de Rayan, em um ato "paterno". O puxão de orelha foi para o jogador não desgarrar na recomposição defensiva do time. Diniz usou alguns palavrões para esbravejar.

Nos bastidores do clube, a informação é que o treinador não precisou ter qualquer tipo de conversa especial com o jogador por causa da situação. Diniz indica que tem ótima relação com Rayan e vê as chamadas de atenção como atitudes paternas, para um jogador que em um futuro próximo será negociado e alçará voos mais altos. A imprensa portuguesa aponta interesse do Porto.

O técnico do Vasco ficou incomodado com a repercussão negativa e com a associação ao episódio na época de São Paulo, com Tchê Tchê. Os dois, inclusive, estão juntos no Vasco atualmente.

Atacante mais ativo e goleador

Sob a tutela de Diniz, Rayan vive seu melhor momento no Vasco nesta temporada. O atacante de 19 anos soma 78 jogos e 13 gols pelo profissional do Vasco. Antes de Diniz chegar, ele tinha seis gols em 57 jogos. Rayan atingiu no empate com o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o 21º jogo sob o comando de Diniz. Tem sete gols no período.

Olhando só para 2025, o atacante viu aumentar sua participação em jogos por inteiro e a produtividade. Até o técnico chegar ao clube, ele somava 18 jogos e três gols no ano. Sendo três partidas com 90 minutos completos. A partir de Diniz, Rayan teve dez partidas atuando o tempo todo e nesse contexto alcançou os sete gols.

