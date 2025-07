Vaga antecipada

Com vaga no mata-mata, Rodrigo Fonseca quer subir na classificação geral da Série D

Treinador do Rio Branco está de olho no melhor posicionamento possível até o fim da primeira fase

Publicado em 23 de julho de 2025 às 13:39

Para o Rio Branco-ES, a tabela do Grupo 6 está finalizada. Na segunda colocação da chave, o Capa-Preta não será mais alcançado pelos rivais Crédito: Caio Vasconcelos

O Rio Branco-ES conquistou a classificação ao mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D 2025 de forma antecipada. No último sábado, o Capa-Preta venceu o Boavista, por 2 a 0 , e assegurou o segundo lugar no Grupo 6. Mesmo após a ida à próxima fase, o técnico Rodrigo Fonseca mantém a seriedade para a última partida.>

Para o Rio Branco-ES, a tabela do Grupo 6 está finalizada. Na segunda colocação da chave, o Capa-Preta não será mais alcançado pelos rivais, mas também não terá chances matemáticas de ultrapassar a líder Portuguesa, que tem vantagem de quatro pontos na rodada final. É nesse cenário que a equipe alvinegra encara o Maricá, que ainda disputa a vaga para a próxima fase. >

No entanto, mesmo sem importância matemática da partida, o Rio Branco-ES não estará de 'folga', de acordo com Rodrigo Fonseca. Na visão do comandante, é mais uma oportunidade para o Capa-Preta colecionar pontos e terminar a primeira fase da melhor forma possível. Uma vitória seria importante para a tabela de classificação geral da Série D - hoje o Rio Branco é o 14º (veja - classificação geral no quadro abaixo), já que será decisiva para o mando de campo nos confrontos de mata-mata.>

- Nós vamos procurar fazer o que for de melhor para a equipe. Independentemente dos atletas que forem entrar, sem dúvida nenhuma vão batalhar para buscar mais uma vitória dentro da competição. Isso seria de suma importância, pensando numa somatória na tabela geral, para que a gente fique cada vez mais perto do topo e, no futuro cruzamento, ter a vantagem decidir em casa - disse Rodrigo Fonseca, em entrevista pós-jogo ao ge.globo.>

O Rio Branco-ES conquistou, de forma antecipada, a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Com a vitória fora de casa, o Capa-Preta alcançou os 23 pontos e estará absoluto na vice-liderança até o fim do Grupo 6. Na semana seguinte, o time de Rodrigo Fonseca vai conhecer o adversário no mata-mata.>

Próximo jogo do Rio Branco na Série D

A disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025 segue no próximo final de semana. Na última rodada do Grupo 6, todas as partidas serão realizadas no mesmo dia e horário, por questão de regulamento. Sendo assim, o Rio Branco-ES recebe o Maricá, às 16h, no Kleber Andrade.>

