Atacante

Capixaba Teco acerta com equipe dos Emirados Árabes e terá primeira experiência no país

O Al Orooba, novo clube de Teco, vai disputar a UAE Division 1, equivalente à segunda divisão nacional. O contrato do atacante com a equipe vai até junho de 2026

Após duas temporadas atuando no futebol da Arábia Saudita, o atacante Teco, natural de Mucurici, no Espírito Santo, acertou sua transferência para o Al Orooba, dos Emirados Árabes Unidos. Esta será a primeira experiência do capixaba no futebol emiradense. Teco comemorou o acerto com a nova equipe e destacou a empolgação com o novo desafio. >