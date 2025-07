Nova joia

Na seleção brasileira sub-15, Sofia Gamonal se prepara para torneio da Conmebol

Jogadora do São Paulo participa de período de treinos com foco na competição que acontece entre 24 de setembro e 5 de outubro

Publicado em 22 de julho de 2025 às 17:18

Sofia treinando pela seleção Sub-15 Crédito: Mauro Horita

Aos 15 anos, a capixaba Sofia Gamonal alcançou um marco inédito em sua carreira: foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-15. Natural de Vitória, a atacante trilha um caminho de destaque desde cedo e agora integra a primeira lista da categoria em 2025. A convocação confirma o potencial da atleta revelada pela Overtime Academy (OVT), projeto esportivo com sede na Capital Capixaba. >

Com a seleção, Sofia está em Bragança Paulista (SP), onde permanece até o próximo domingo (27), para um período de preparação voltado à disputa da Conmebol Liga Evolución, torneio que acontece entre os dias 24 de setembro e 5 de outubro, no Paraguai. A competição funcionará como um Sul-Americano da categoria Sub-15.>

“É um sentimento de felicidade e gratidão por realizar esse sonho e ver que estou no caminho certo. Espero que essa conquista inspire outras meninas a acreditarem que é possível”, declarou Sofia.>

No São Paulo, Sofia brilhou mesmo jogando fora de sua categoria. Em 2024, conquistou o Campeonato Paulista Sub-15, Liga Evolución Sub-14, considerada a Libertadores da base feminina, além do Festival Paulista Sub-14 e da Copa Paulista. A maturidade em campo e os bons números renderam novos desafios em 2025, no ano em que enfim passou a atuar pela categoria sub-15.>

>

De acordo com a sua mãe, Simone Gamonal, Sofia sempre se destacou. “Desde pequena percebíamos que ela era esportista. Começou no futsal com 6 anos e com 10 já jogava campeonatos com meninos. Aos 12 foi para o FC Estadual e, aos 13, firmamos o contrato com a OVT”, relembra Simone.>

Diferenciada

Sofia chegou à OVT em janeiro de 2024, com apenas 13 anos, após participar de um processo seletivo comandado por Ramon Alves, diretor da academia. Desde o primeiro contato, a atleta chamou a atenção da comissão técnica.>

“Ela já tinha um nível muito acima da média para a idade. A gente acreditava que, se ela se preparasse bem e evoluísse, as oportunidades chegariam”, lembra Ramon. “Montamos um material com trechos dos treinos e jogos e enviamos para o São Paulo. Em abril, com apenas três meses com a gente, ela foi aprovada após uma semana de testes no clube.”>

A mudança para São Paulo ocorreu em junho de 2024. Como ainda era menor de 14 anos, Sofia só pôde se transferir com a presença da família. A mãe, Simone Gamonal, foi a primeira a se mudar. Logo depois, pai e irmã também seguiram para acompanhar a atleta de perto.>

O feito da capixaba também impulsionou a presença feminina da OVT no cenário nacional. Após Sofia, outras duas atletas do projeto – Valentina e Milena, também capixabas – foram aprovadas no São Paulo e hoje integram o Sub-17 do clube.>

“A Sofia abriu portas. Foi a primeira atleta feminina que enviamos para lá. Depois dela, outras meninas conseguiram espaço, mostrando como o desempenho dela foi importante”, destaca Ramon Alves.>

