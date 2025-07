Eliminado

Vasco empata com o Independiente del Valle e se despede da Sul-Americana

Cruz-Maltino se lançou ao ataque, mas parou no goleiro do time equatoriano e na própria incompetência. Perdeu por 5 a 1 no placar agregado

Publicado em 22 de julho de 2025 às 23:42

Vasco empatou com o Independiente del Valle e foi eliminado da Sul-Americana Crédito: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Folhapress

O Vasco não conseguiu o milagre. Em São Januário, a equipe carioca só empatou por 1 a 1 com o Independiente del Valle, deu adeus à Sul-Americana, na noite desta terça-feira (22), antes mesmo das oitavas de final e mergulhou de vez na crise. Spinelli abriu o placar para o Del Valle com um peixinho no primeiro tempo. Vegetti, também pelo alto, deixou tudo igual.>

A goleada sofrida na ida pesou muito para o Vasco. No Equador, a equipe brasileira foi derrotada por 4 a 0 e chegou ao jogo da volta buscando um milagre, mas não empolgou. São Januário ficou longe de estar lotado e as vaias marcaram presença.>

O Vasco ainda não venceu após a parada para o Mundial de Clubes. A equipe soma duas derrotas (Del Valle e Botafogo) e dois empates (Del Valle e Grêmio). Na última semana, a torcida foi ao CT cobrar o elenco. Além da queda na Sul-Americana, o Cruz-Maltino é o 16° e está à beira do Z-4 do Brasileirão.>

O Independiente del Valle vai encarar o Mushuc Runa (EQU) nas oitavas de final da Sul-Americana. A equipe começa jogando em casa e vai até o Equador no jogo da volta. A Conmebol ainda vai detalhar datas e horários.>

O Vasco volta a campo no próximo domingo. Pela 17ª rodada, a equipe carioca visita o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio. >

O Jogo

A eficiência puniu o Vasco no primeiro tempo. A equipe brasileira começou o jogo com tudo, empurrando o Del Valle para o campo de defesa. Acuado, o time equatoriano teve poucas chances, mas foi letal na bola parada. Do outro lado, Villar parou Vegetti nas duas principais chegadas vascaínas, enquanto as outras chegadas sempre esbarraram na defesa adversária. Resultado: 1 a 0 para os visitantes e vaias na ida para o intervalo.>

O empate veio pelos ares, mas a vaga também foi por eles. O Vasco voltou em marcha lenta para a etapa final, dando sinais de ter sentido o gol sofrido na etapa inicial. Sem criatividade e diante de um rival confortável, foram muitos chuveirinhos e somente um deu certo: Vegetti empatou. O clima ficou quente no final após Paulo Henrique se desentender com Cortéz por uma falta por trás, mas foi só. Tudo igual e Vasco eliminado.>

