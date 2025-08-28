Home
Flamengo negocia goleiro capixaba com time de Portugal

Lucas Furtado, herói do título da Libertadores, deve ser transferido para o Vitória de Guimarães

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:57

Lucas Furtado já foi campeão da Libertadores sub-20 com o Flamengo
Lucas Furtado já foi campeão da Libertadores sub-20 com o Flamengo

O Flamengo liberou o goleiro capixaba Lucas Furtado, de 20 anos, para assinar com o Vitória de Guimarães, de Portugal. Nascido em Muqui, no Sul do Estado, o jogador foi o herói da conquista do bicampeonato da Libertadores, em março deste ano, mas perdeu espaço no time sub-20 neste último mês, quando não quis renovar o contrato, de acordo com informações do Ge.Globo.

Lucas Furtado tinha vínculo até dezembro de 2025, não entrou em acordo para uma extensão contratual e perdeu espaço, inclusive ficando no banco de reservas na final do Intercontinental, contra o Barcelona. Léo Nannetti, de 18 anos, foi o titular e acabou sendo um dos destaques da partida.

O Flamengo viu com bons olhos a transferência para o Vitória de Guimarães neste momento, já que o goleiro poderia sair de graça no fim do ano. O clube carioca ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta, o que pode render uma receita futura caso ele tenha uma boa passagem pelo futebol europeu. Lucas já se despediu dos companheiros de time no treino da última quarta-feira (27).

Decisivo em Libertadores 

O goleiro foi um dos principais nomes nas duas conquistas da Libertadores na categoria sub-20. Em 2024, contra o Boca Juniors, participou de praticamente toda a campanha que rendeu o título de forma invicta.

Em 2025, foi protagonista, defendendo duas cobranças na disputa por penalidades, que ajudaram o Rubro-Negro a se sair melhor sobre o Palmeiras e conquistar a América pela segunda vez consecutiva.

