Fluminense goleia Aparecidense e avança na Copa do Brasil

Tricolor saiu atrás do placar, mas não teve dificuldades para virar o jogo e garantir vaga nas oitavas de final da competição

Publicado em 21 de maio de 2025 às 21:56

Samuel Xavier abriu caminho para a goleada do Fluminense sobre a Aparecidense-GO Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor, que já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, voltou a derrotar a Aparecidense (GO) nesta quarta-feira (21), dessa vez com direito a goleada por 4 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília. Samuel Xavier, Eve, Vanderley (contra) e PH Ganso marcaram os gols que selaram a classificação da equipe para a próxima fase. >

O Fluminense agora aguarda a definição do adversário nas oitavas, que será definido em sorteio que será realizado pela CBF ainda em data indefinida. Os confrontos da próxima fase estão previstos para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto. Antes disso, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho vira a chave e se prepara para o clássico contra o Vasco, que acontece no próximo sábado (24), às 18h30, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.>

O Jogo

Apesar da vantagem construída no jogo de ida, o Fluminense esboçou uma pressão inicial e chegou duas vezes ao ataque logo nos primeiros segundos, em jogadas construídas pelas laterais. Mas quem abriu o placar foi a Aparecidense. Wellington Carvalho aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para as redes.

>

Após sofrer o gol, o Tricolor acelerou o ritmo e buscou a virada com dois gols em um intervalo de seis minutos. Primeiro, aos 40, Ganso puxou para o meio e encontrou Samuel Xavier bem posicionado na área. O lateral ajeitou e bateu cruzado de perna esquerda, deixando tudo igual no placar. Depois foi a vez de Eve balançar as redes, de cabeça após a bola sobrar limpa na área aos 46. >

>

O Fluminense voltou do intervalo avançando as linhas de marcação e dominando a posse de bola, conseguindo trocar passes com mais tranquilidade e controlar a vantagem no confronto. De tanto insistir, o Flu chegou ao terceiro gol em lance e que Kevin Serna aproveitou rebote do goleiro após chute de Jhon Arias, finalizou na trave e a bola voltou no defensor antes de entrar.>

O que já era uma vitória contundente se transformou em goleada aos 25 minutos, quando Ganso recebeu na entrada da área e soltou a bomba para marcar o quarto do Tricolor, o seu primeiro na temporada. A partir de então bastou ao Fluminense administrar o resultado construído, controlando a posse e correndo poucos riscos.>

