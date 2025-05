Capixabas pelo mundo

Irmão de Richarlison marca em vitória de seu time nos Emirados Árabes

Álvaro Oliveira chegou ao seu décimo gol pelo Al Bataeh e comemora o bom momento no clube

O jogador, que é natural de Nova Venécia e meio-irmão do atacante Richarlison, do Tottenham, celebrou o gol marcado e o triunfo, que foi o segundo da equipe nos últimos três jogos. >

"Muito feliz por voltar a marcar com a camisa do Al Bataeh. Nos últimos jogos estive perto, mas, graças a Deus, consegui entrar e marcar um gol que foi muito importante para a equipe, pois nos colocou em vantagem na partida. Conquistamos nossa segunda vitória nos últimos três jogos e vamos em busca de terminar a competição vencendo", disse o atacante.>

Restando uma rodada para o término da competição, o Al Bataeh ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos, e está fora de risco de rebaixamento. O gol marcado por Álvaro tem uma simbologia especial dentro do clube, por ter sido o décimo tento anotado por ele com a camisa do Al Bataeh. O capixaba celebrou a marca e destacou que espera aumentá-la na última rodada.>