Fernando Henrique, novo reforço do Rio Branco, joga mais 90 minutos e ganha ritmo

Goleiro não estava na relação dos titulares, mas acabou iniciando o clássico contra o Vitória-ES, pela Copa Espírito Santo

Publicado em 23 de maio de 2025 às 12:52

Fernando Henrique, goleiro do Rio Branco Crédito: TVE Espírito Santo

Recentemente incorporado ao elenco do Rio Branco, Fernando Henrique estreou no último final de semana, no jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série D. Nesta quarta-feira, no empate contra o Vitória, pela Copa Espírito Santo 2025, o experiente goleiro atuou novamente e ganhou mais ritmo de jogo.>

Trinta minutos antes do clássico, o Rio Branco chegou a divulgar a relação dos titulares com Neguete no gol. No entanto, quando o time desceu para o gramado do Kleber Andrade, Fernando Henrique estava entre os titulares. Apesar de não conseguir evitar os gols de Tiago Moura e Thiago Magatão, de pênalti, o goleiro foi determinante para o Capa-Preta sair de campo com pelo menos um ponto na tabela.>

Após a partida, o goleiro destacou que a presença em campo, durante os 90 minutos, foi importante para o seu condicionamento. "Foi uma surpresa. Acho que, por estar chegando agora e buscando adquirir um pouco mais de ritmo, eles fizeram esse planejamento para eu jogar o jogo da Copa ES. Fiquei feliz da vida, porque estava doido para jogar, ainda mais em um bom campo. O nosso time fez um bom jogo, consegui ajudar meus companheiros com algumas defesas e quanto mais eu jogar, melhor", disse.>

Com o empate no clássico, o Rio Branco chega aos cinco pontos ganhos e se mantém na sétima colocação, dentro da zona de classificação para as quartas de final. O Brancão volta a jogar, pela Copa Espírito Santo, apenas na próxima quarta-feira (28), às 19h, quando enfrenta o Porto Vitória, no Kleber Andrade. Antes, neste sábado, o time tem um compromisso pela Série D do Brasileirão. Às 17h, o Capa-Preta recebe o Nova Iguaçu, também no Klebão.>

