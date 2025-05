Experiente

Fernando Henrique brilha na estreia e garante vitória do Rio Branco-ES na Série D

Goleiro capa-preta emplaca onze defesas em momento mais tenso da equipe na partida

Publicado em 20 de maio de 2025 às 15:15

O Rio Branco-ES conquistou, neste sábado, uma das vitórias mais marcantes neste início de Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. O Capa-Preta venceu o Água Santa, por 2 a 1, em Diadema, com uma atuação de grande destaque do estreante Fernando Henrique.>

O Rio Branco-ES foi à Diadema para conquistar a primeira vitória fora de casa e voltou ao Espírito Santo com três pontos. Porém, na partida que o Capa-Preta chegou a ficar em vantagem por dois gols de vantagem, contou com um herói estreante. Do melhor ao pior momento dos capixabas no jogo, lá esteve o goleiro Fernando Henrique. O ex-Fluminense foi o grande protagonista do segundo tempo, que o ajudou a totalizar onze defesas em toda a partida. >

A primeira grande participação do goleiro seria aos 7 minutos do segundo tempo, após cruzamento na segunda trave. Logo em seguida, Felipinho, que havia acabado de parar em Fernando Henrique, novamente foi frustrado em milagre do estreante. Em menos de dez minutos, o camisa 1 voltou a surpreender os atacantes do Água Santa, quando faria duas defesas consecutivas e, na finalização seguinte, também voltaria a salvar o Rio Branco-ES.>

Anunciado na quarta-feira, Fernando Henrique viveu dias intensos desde a chegada ao clube e confirmou a partida como a 'estreia dos sonhos'. >

- É a estreia dos sonhos. Eu cheguei na quarta-feira e treinei um pouco de bola aérea e viajei. Olhei o nosso plantel, confiei muito nos nossos jogadores e não tive nenhum receio. Sabia que seria um jogo difícil, todo mundo viu, com o campo muito rápido, mas Deus me abençoou mais uma vez. Muitas pessoas ainda estavam em dúvida, por causa da minha idade e aí é uma resposta boa. Vou tentar melhorar mais e ajudar o Rio Branco, mas não foi só o Fernando Henrique, o nosso time todo foi muito aguerrido - declarou o goleiro em entrevista coletiva após o jogo.>

Fernando Henrique tem estreia dos sonhos, pelo Rio Branco-ES, em vitória na Série D Crédito: Foto: Matheus Tahan/Rio

Após o final da partida, o Rio Branco-ES elegeu Fernando Henrique como o craque da partida, por meio das redes sociais. Nos comentários da publicação, o goleiro foi elogiado pela torcida, que agradeceu ao estreante por ajudar na primeira vitória fora de casa. Pontuando e vencendo, o time de Rodrigo Fonseca chega à segunda colocação na tabela do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025, com nove pontos conquistados. >

Próximo jogo do Rio Branco-ES na Série D

A Série D do Brasileirão 2025 prossegue para o Rio Branco-ES no próximo sábado. Às 17h (de Brasília), o Rio Branco-ES volta ao Kleber Andrade para enfrentar o Nova Iguaçu, na partida que marca a estreia do Capa-Preta no estádio. O ge.globo acompanha o jogo em Tempo Real. >

Matéria feita por Tiago Taam do Portal Ge.globo>

