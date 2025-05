Futebol Capixaba

Rio Branco e Vitória empatam clássico pela Copa Espírito Santo

O Capa-Preta saiu na frente do placar e viu o Alvianil virar o jogo. Mas no fim, Jacó marcou o gol que deixou tudo igual

Com o empate no clássico, o Vitória perdeu os 100% de aproveitamento e a liderança da Copa Espírito Santo. Com os mesmos 13 pontos do Porto Vitória, mas com um saldo de gols inferior (12 contra 15), o Alvianil cai para a segunda colocação. Na parte do meio da tabela está o Rio Branco, com cinco pontos ganhos e na sétima colocação. A Copa Espírito Santo 2025 prossegue no final de semana com os jogos da sexta rodada. No domingo (25), às 10h, o Vitória recebe o Serra, no estádio Salvador Costa. O Rio Branco volta a jogar apenas na próxima quarta-feira (28), às 19h, quando enfrenta o Porto Vitória, no Kleber Andrade. Antes disso, o Capa-Preta encara o Nova Iguaçu pela Série D do Campeonato Brasileiro, no sábado (24), às 17h.>