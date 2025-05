Reencontro

Há 31 anos, Desportiva vencia a primeira partida oficial contra o Rio Branco-VN

Time de Venda Nova do Imigrante será o próximo adversário da Tiva na Copa Espírito Santo 2025

A Desportiva Ferroviária folga nesta sexta rodada da Copa Espírito Santo 2025 e volta a jogar apenas no sábado, dia 31 de maio, quando recebe o Rio Branco-VN, no estádio Engenheiro Araripe. Há 31 anos, a Tiva enfrentou o time de Venda Nova do Imigrante, pela primeira vez em um jogo oficial, e saiu com uma grande vitória.>

Na etapa final, a Desportiva manteve o ritmo e chegou ao segundo aos 10 minutos, em uma linda tabela dentro da área. Wélder recebeu um cruzamento de Cabral e ajeitou para Jeancarlo finalizar colocado, no canto esquerdo do goleiro Zé Carlos. Com o jogo controlado, o time de Jardim América fechou o placar de 3 a 0 aos 25. Morelato aproveitou uma rebatida equivocada da defesa do Rio Branco-VN e, com um toque, deixou Wélder livre na área para fazer o terceiro gol da Tiva. Naquela altura do primeiro turno, com a vitória sobre o time de Venda Nova, a Locomotiva assumia a liderança isolada do Campeonato Capixaba 1994.>