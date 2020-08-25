Saúde emocional: o que a quarentena nos mostrou sobre ser feliz?

Adriana destaca que o sentimento da felicidade não é um bem estar contínuo, ela é uma escolha. Crédito: Freepik

Em nossa sociedade, desde os tempos mais remotos, o homem está em busca da felicidade e de motivos para ser feliz. Mas como em meio a uma pandemia com mais de 115.309 mil mortos no país é possível falar em felicidade? E principalmente, como essa quarentena nos mostrou o que é a felicidade?

Segundo a psicóloga Adriana Müller, comentarista da Rádio CBN Vitória, ainda não é possível concluir se a quarentena mostrou o que é a felicidade, mas ela mostrou para muitos como ser feliz com a presença dessa situação. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro CBN e a Família desta terça-feira (25), a psicóloga ressalta que, anteriormente a felicidade estava ligada com o sentimento futuro, onde muitos indivíduos ainda acreditavam encontrá-la um dia, mas a com a pandemia esse futuro é incerto e é necessário moldar a felicidade para o agora.

"A pandemia veio para mostrar como o futuro é incerto. Cada vez mais somos levados a pensar de forma crítica, pensar de forma consciente de maneira geral: como vou pensar, como vou agir com essa ação naquele momento. Com isso, as pessoas têm pensado em como trazer essa felicidade para o agora" Adriana Müller - Psicóloga

A psicóloga explica que a felicidade é classificada como um bem estar subjetivo. É um sentimento pessoal: o que é alegria para um determinado indivíduo não é alegria para outro. Essa alegra é o resultado da expectativa com a realidade, quando esses dois elementos estão bem alinhados, a probabilidade de um bem-estar pessoal é muito mais eficaz.

Adriana destaca que o sentimento da felicidade não é um bem estar contínuo, é uma escolha. A partir da pandemia, nos tempos agitados notamos cada vez mais como a felicidade tem a ver com coisas simples, as quais podem ser moldadas e realizadas a partir de nossas escolhas. Por esse motivo, é um equívoco pensar que a felicidade vai ocorrer o tempo todo.

"A vida é feita de situações boas, mas também podemos passar por dificuldades, com isso temos que começar a treinar o nosso cérebro e desenvolver o olhar para perceber em que mesmo em uma situação de confusão podemos ter um momento de bem estar" Adriana Müller - Psicóloga

No momento anterior à pandemia vivíamos no modo automático, realizando variadas tarefas no dia a dia sem analisar em qual caminho elas iriam nos levar, mas ultimamente, só no simples ato de realizar uma lista com todas as situações e momentos que acontecem todos os dias e nos alegram, conseguimos resgatar a simplicidade e o olhar para si mesmo.