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Felicidade

Saúde emocional: o que a quarentena nos mostrou sobre ser feliz?

A psicóloga Adriana Müller explica que, com a pandemia e o futuro sendo tão incertos, é necessário moldar a felicidade para o agora e olhar para pequenos atos cotidianos

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 17:40
Mulher feliz
Adriana destaca que o sentimento da felicidade não é um bem estar contínuo, ela é uma escolha. Crédito: Freepik
Em nossa sociedade, desde os tempos mais remotos, o homem está em busca da felicidade e de motivos para ser feliz. Mas como em meio a uma pandemia com mais de 115.309 mil mortos no país é possível falar em felicidade? E principalmente, como essa quarentena nos mostrou o que é a felicidade?
Segundo a psicóloga Adriana Müller, comentarista da Rádio CBN Vitória, ainda não é possível concluir se a quarentena mostrou o que é a felicidade, mas ela mostrou para muitos como ser feliz com a presença dessa situação. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro CBN e a Família desta terça-feira (25), a psicóloga ressalta que, anteriormente a felicidade estava ligada com o sentimento futuro, onde muitos indivíduos ainda acreditavam encontrá-la um dia, mas a com a pandemia esse futuro é incerto e é necessário moldar a felicidade para o agora.
"A pandemia veio para mostrar como o futuro é incerto. Cada vez mais somos levados a pensar de forma crítica, pensar de forma consciente de maneira geral: como vou pensar, como vou agir com essa ação naquele momento. Com isso, as pessoas têm pensado em como trazer essa felicidade para o agora"
Adriana Müller - Psicóloga 
A psicóloga explica que a felicidade é classificada como um bem estar subjetivo. É um sentimento pessoal: o que é alegria para um determinado indivíduo não é alegria para outro.  Essa alegra é o resultado da expectativa com a realidade, quando esses dois elementos estão bem alinhados, a probabilidade de um bem-estar pessoal é muito mais eficaz.
Adriana destaca que o sentimento da felicidade não é um bem estar contínuo, é uma escolha. A partir da pandemia, nos tempos agitados notamos cada vez mais como a felicidade tem a ver com coisas simples, as quais podem ser moldadas e realizadas a partir de nossas escolhas. Por esse motivo, é um equívoco pensar que a felicidade vai ocorrer o tempo todo. 
"A vida é feita de situações boas, mas também podemos passar por dificuldades, com isso temos que começar a treinar o nosso cérebro e desenvolver o olhar para perceber em que mesmo em uma situação de confusão podemos ter um momento de bem estar"
Adriana Müller - Psicóloga
No momento anterior à pandemia vivíamos no modo automático, realizando variadas tarefas no dia a dia sem analisar em qual caminho elas iriam nos levar,  mas ultimamente, só no simples ato de realizar uma lista com todas as situações e momentos  que acontecem todos os dias e nos alegram, conseguimos resgatar a simplicidade e o olhar para si mesmo.
Ainda segundo Adriana, existem algumas maneiras de encontrar felicidade durante esse período delicado: seja parando e meditando, fazendo uma oração, escutando uma música, no momento em que degustamos uma comida gostosa ou estamos na companhia de nossa família, tudo isso ajuda a tornar a vida mais calma e positiva.  "Dessa forma, também lembramos todos os dias que a felicidade está dentro de cada um de nós", finaliza. 

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