Eleições em Vila Velha: os candidatos confirmados e o tabuleiro após convenções

Dez candidatos a prefeito de Vila Velha foram confirmados em convenções partidárias Crédito: Ricardo Medeiros/Montagem A Gazeta

O período agitado de convenções partidárias, realizadas desde o dia 31 de agosto, chegou ao fim na quarta-feira (16). Em meio a uma série de mudanças nas campanhas deste ano, entre elas a possibilidade de realizar o evento de forma virtual por causa da pandemia da Covid-19 , os partidos confirmaram seus candidatos a prefeito, lançaram vices e apresentaram as chapas de vereadores.

Rafael Primo (Rede) na cidade. O bloco quase conseguiu agregar mais uma legenda, o Situação semelhante ocorreu na ala de partidos de centro-esquerda. PT e PCdoB desistiram de lançar candidatos ao pleito majoritário (prefeito) para formar uma frente progressista encabeçada porRafael Primo (Rede) na cidade. O bloco quase conseguiu agregar mais uma legenda, o PV que, de última hora, contrariou a Executiva estadual e lançou candidato próprio

Ao todo, 10 nomes foram homologados durante as convenções na disputa à Prefeitura de Vila Velha, alguns deles no último minuto, mas já cotados para a disputa, como o do atual prefeito Max Filho (PSDB) e o do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Borges (PL).

O tenente-coronel é um dos novatos no pleito, assim como o professor de Direito Dalton Morais, lançado pelo Novo que, pela primeira vez, terá um candidato a prefeito de Vila Velha.

Até o dia 26 de setembro, limite para pedidos de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, novos nomes podem surgir nessa briga e outros, que já estão postos, também podem ser retirados, permitindo a formação de novas alianças. É provável, inclusive, que isso aconteça.

Veja quem são os candidatos lançados em convenção e o cenário de alianças.

RAFAEL PRIMO (REDE)

Rafael Primo é candidato pela Rede Crédito: Vitor Junquilho

Com objetivo de formar uma frente progressista na cidade, ele conta com dois partidos na caminhada: PT e PCdoB. O PV, uma das legendas que Primo namorava para a coligação, decidiu caminhar sozinho, ignorando uma orientação da Executiva estadual.

A Rede também buscou o apoio do PSB, mas após uma série de negociações, o partido do governador firmou aliança com o atual prefeito, Max Filho (PSDB).

O vice da chapa de Rafael Primo será o ex-deputado estadual José Nunes (PT), que retirou a pré-candidatura a prefeito.

DALTON MORAIS (NOVO)

Dalton Morais é candidato a prefeito pelo Novo Crédito: Assessoria de Imprensa/Divulgação

Pela primeira vez, o Novo tem um candidato a prefeito de Vila Velha. Ele é Dalton Morais, professor de Direito e procurador federal, que teve a candidatura confirmada em convenção virtual no dia 4. Ele estará à frente de uma chapa puro-sangue, tendo a economista Aline Dávila como vice. Nenhuma aliança com outro partido foi feita.

AMARILDO LOVATO (PSL)

Amarildo Lovato ao centro, com o deputado Alexandre Quintino (à esquerda) e o vice da chapa, coronel Foresti (à direita) Crédito: Divulgação / PSL Vila Velha

O PSL disse que não pretende fechar alianças na cidade, mas até aberto a conversa com partidos de direita conservadores.

ARNALDINHO BORGO (PODEMOS)

Arnaldinho Borgo (Podemos) e Victor Linhalis (Solidariedade) Crédito: Assessoria de Comunicação

Ricardo Chiabai (Cidadania) declarou que estava à disposição de Arnaldinho para construir um projeto para a cidade. Na ocasião, Chiabai também era pré-candidato a prefeito, mas deu fortes indícios que o Podemos e o Cidadania caminhariam juntos. Isso, contudo, não aconteceu. O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) foi aprovado como candidato a prefeito durante sessão em formato drive-in organizada pelo partido. No evento, o também vereadorRicardo Chiabai (Cidadania) declarou que estava à disposição de Arnaldinho para construir um projeto para a cidade. Na ocasião, Chiabai também era pré-candidato a prefeito, mas deu fortes indícios que o Podemos e o Cidadania caminhariam juntos. Isso, contudo, não aconteceu.

Mudança no dia 18 de setembro: O candidato a prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) escolheu Victor Linhalis (Solidariedade) como vice para compor a chapa.

HUDSON LEAL (REPUBLICANOS)

Hudson Leal, deputado estadual pelo Republicanos, foi lançado como candidato a prefeito Crédito: Lissa de Paula /Ales

Ainda mantendo segredo sobre a composição da chapa, Hudson não anunciou o vice, na ocasião.

O único partido que declarou apoio ao candidato na cidade foi o PROS, que não tinha candidatura própria. Hudson tem se articulado para firmar outras alianças na cidade, mas afirmou que pretendia revelá-las apenas no prazo final para pedido de registro de candidaturas, no dia 26 de setembro.

Mudança em 24 de setembro: Hudson Leal anunciou o empresário Miguel Marçal (Republicanos) como vice. O partido, assim, virá com uma chapa puro-sangue para disputar a Prefeitura de Vila Velha.

MÔNICA ALVES (PSOL)

Mônica Alves é candidata a prefeita pelo PSOL Crédito: Reprodução/Facebook

O PSOL chegou a apresentar o nome do presidente municipal do partido, José Ailto (PSOL), como pré-candidato a prefeito de Vila Velha, mas, no dia da convenção, decidiu lançar duas mulheres para compor uma chapa puro-sangue na cidade : a professora Mônica Alves como candidata a prefeita e a massoterapeuta Rosângela Brandão como vice.

A confirmação foi feita por meio de convenção virtual no dia 16 e foi restrita ao partido. José Ailto, que seria candidato a prefeito, foi lançado a disputa para vereador. Até o momento, o PSOL não possui aliados.

FERNANDA MARTINS (PV)

PV lançou chapa com Fernanda Martins a prefeita e Natalino Camponês como vice Crédito: Divulgação do partido

O PV ficou próximo de fechar uma aliança com o Podemos ou mesmo o PSL, mas após um desentendimento com a Executiva estadual, que orientou apoio a Rafael Primo (Rede), o diretório municipal decidiu lançar, no dia 16, uma chapa puro-sangue com Fernanda candidata a prefeita e Natalino Camponês como vice.

CORONEL WAGNER BORGES (PL)

Ex-senador Magno Malta, Coronel Wagner Borges e Carlos Salvador, presidente municipal do PL Crédito: Foto leitor

A candidatura do tenente-coronel Wagner Borges não era abertamente declarada. Apesar de já estar se movimentando muito antes de anunciar que seria candidato a prefeito, o militar do Corpo de Bombeiros evitou, por muito tempo, assumir que estava interessado no pleito.

Após a confirmação como candidato, Wagner Borges foi em busca de um partido para se filiar. Duas legendas já brigavam por ele: o Avante e o PL, do ex-senador Magno Malta. O tenente-coronel optou pelo segundo.

Mudança no dia 18 de setembro: Marcel Carone (Avante), que havia sido indicado como vice pelo partido para compor a chapa com Coronel Wagner (PL), foi substituído por Wellington da Silva, presidente do Avante. A mudança foi registrada em ata.

MAX FILHO (PSDB)

Max Filho é confirmado candidato à reeleição em Vila Velha Crédito: Fabrício Lima

Jorge Carreta (PP) como vice na chapa. Max vai repetir a dobradinha que o elegeu em 2016, tendoJorge Carreta (PP)como vice na chapa. A composição foi definida após uma longa negociação entre PSB e PP, que disputavam a vaga. O PSB queria emplacar o ex-vereador Júnior Bola na chapa, mas acabou cedendo para o PP, que manteve o nome de Carreta.

Além do PSB, caminharão ao lado de Max PP, DEM, DC e PSC. O PTB chegou a anunciar apoio ao atual prefeito, mas teve que recuar após orientação do diretório nacional do partido , que proibiu alianças com algumas legendas, entre elas o PSDB.

NEUCIMAR FRAGA (PSD)

Na convenção do PSD, o vereador Ricardo Chiabai (Cidadania), o pré-candidato Neucimar Fraga (PSD) e Doutor Hércules (MDB) Crédito: Assessoria de Imprensa

do qual faz parte. No caso do Patriota, o pré-candidato Estão com Neucimar os partidos PDT, Patriota, Cidadania, MDB e PSD,do qual faz parte. No caso do Patriota, o pré-candidato Rafael Favatto , que é deputado estadual, também retirou a candidatura e fechou apoio ao PSD.

O PTB não apresentou candidatura própria e decidiu ficar neutro na disputa à Prefeitura de Vila Velha este ano devido à orientação da Executiva nacional, que proibiu apoio a alguns partidos.