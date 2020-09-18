Eleições em Cariacica: os candidatos confirmados e o tabuleiro após convenções

Chegou ao fim na quarta-feira (16) o prazo para realização das convenções partidárias, momento em que as siglas definem seus candidatos e alianças para disputar as eleições. Em Cariacica, 14 nomes foram confirmados na disputa pela prefeitura. O que é decidido nos encontros, apesar de oficial, ainda pode mudar. As siglas têm até o dia 26 de setembro para fazer alterações, quando acaba o prazo para pedido de registro de candidaturas à Justiça Eleitoral.
Na fase de pré-campanha, início das movimentações partidárias, Cariacica chegou a ter 20 pré-candidaturas lançadas. É natural que muitos nomes saiam da corrida durante as negociações, mas os 14 confirmados em convenção ainda são muitos, em comparação a anos anteriores. O número ainda pode cair, mas em 2016, por exemplo, apenas quatro candidatos ao Executivo municipal de Cariacica apareceram nas urnas.
O aumento considerável de nomes era previsto por especialistas, devido ao fim das coligações para candidaturas a vereador. Sem a possibilidade de montar chapa com outros partidos, as siglas preferiram manter as candidaturas a prefeito para aumentar a visibilidade dos candidatos ao Legislativo municipal.
Em Cariacica, no entanto, há outro fator: a ausência de figuras políticas tradicionais, que eram esperadas, como o deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão (PT), o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) e o atual prefeito do município, Juninho (Cidadania).
Juninho está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar o mesmo cargo em 2020, mas até agora não manifestou apoio a nenhum candidato. Helder e Marcelo optaram por não entrar na corrida.
"Sem os grandes, todo mundo acha que tem chance de ganhar", disse para A Gazeta uma fonte que participa das articulações na cidade. A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), que já foi vereadora em Cariacica e atua as negociações do partido, chegou a dizer que "nunca tinha visto uma eleição tão difícil de formar acordos e coligações".
As convenções confirmaram a percepção. Mesmo partidos que formaram blocos de apoio, o fizeram mantendo as próprias candidaturas, num movimento de aceno para o segundo turno.
Veja quem são os candidatos lançados em convenção e o cenário de alianças.
EUCLÉRIO SAMPAIO (DEM)
Sem surpresas, o deputado estadual Euclério Sampaio foi confirmado candidato à prefeitura pelo DEM no último dia 6. Ainda sem vice, ele tem o apoio de cinco partidos: Republicanos, Podemos, Cidadania, PMN e Avante.
O Podemos e o Republicanos oficializaram o apoio em uma reunião conjunta realizada no dia 10. Dias depois, na convenção conjunta das duas legendas, realizada no dia 14 de setembro, o nome do vereador de Cariacica Edson Nogueira (Podemos) foi indicado como vice. O presidente municipal do DEM, Nilson Basílio, disse que o martelo ainda não foi batido e que a definição deve ficar para os últimos minutos o limite para registro de candidaturas no dia 26.
Mudança em 18 de setembro, Avante e PMN ressaltam que também indicaram, cada um, três nomes para de Euclério a vaga de vice de Euclério. O Avante indicou o jornalista Antário Neto, a ex-vereadora Enfermeira Edna e o presidente municipal do partido, Preto Walter, e o PMN indicou o presidente municipal do partido, Jocemir Joaquim Silva, o secretário Heberton Pereira Silva e o empresário José Geraldo.
Mudança em 23 de setembro: Euclério anunciou que escolheu a ex-vereadora Enfermeira Edna, do Avante, para ocupar a vaga de vice na chapa. "Uma mulher de luta, católica, negra, uma mulher da saúde, uma mulher que luta pelo cidadão de Cariacica", disse Euclério em uma live (transmissão ao vivo) nas redes sociais.
IVAN BASTOS (MDB)
No dia 7 de setembro, o MDB oficializou a candidatura do pastor Ivan Bastos com Benízio Lázaro, presidente municipal do partido, como vice, mas com a possibilidade de troca de nome.
O candidato chegou a visitar a convenção do Patriota, em busca de uma aliança, mas isso acabou não se confirmando. Sem parceiros para coligar, a sigla optou por manter a chapa puro-sangue.
CÉLIA TAVARES (PT)
Célia Tavares (PT) foi confirmada como candidata a prefeita em convenção realizada no dia 16, ao lado do deputado federal Helder Salomão (PT). Na ata consta que a coligação é formada por Solidariedade, PT e PSOL. O presidente estadual do PSOL, Tony Clovis, entretanto, afirma que o partido não participará das eleições deste ano em Cariacica.
O Solidariedade, que havia confirmado a pré-candidatura de Wanderlei Thomas, retirou a candidatura dele e o indicou como vice na chapa encabeçada por Célia.
HERALDO LEMOS (PCdoB)
Em convenção no dia 10 de setembro, o PCdoB lançou a candidatura de Doutor Heraldo Lemos para a Prefeitura de Cariacica. O médico já foi vereador por três mandatos e ocupou a cadeira de presidente da Câmara municipal.
Sem alianças, o partido confirmou o nome de Jacques Mota como vice, formando uma chapa puro-sangue. O partido afirma que está apostando na influência de Heraldo, principalmente, em movimentos ligados à saúde.
CELSO ANDREON (PSD)
O PSD confirmou a candidatura do vereador Celso Andreon no dia 12. Ele é irmão de Saulo Andreon, candidato pelo PSB, para disputar a prefeitura. Mesmo tendo conversas com outros partidos, a legenda optou por lançar o empresário Sergio Colodetti, também do PSD, como vice.
O PSD esteve desde o início próximo a PSC, DC e PL. No dia da convenção, no entanto, não estiveram presentes representantes das outras legendas. O PSC e o DC confirmaram candidaturas próprias e o PL está como vice na chapa deste último.
HÉLCIO COUTO (PP)
Em convenção no dia 12, o PP confirmou o nome do Doutor Hélcio Couto à Prefeitura de Cariacica. O PSB sondou a possibilidade de compor uma chapa com o partido, mas, de acordo com o presidente municipal do partido socialista, a aliança não foi firmada porque "ninguém quis ceder".
O médico esteve presente em diferentes convenções. O PP começou o processo próximo ao bloco composto por PSC, DC, PL e PSD, mas, ao longo das negociações, aproximou-se da coligação formada por PV, PDT e PSB.
Como todos os partidos lançaram candidaturas próprias ou fecharam chapas entre si, o PP não coligou com ninguém.
Mudança em 20 de setembro: Em 20 de setembro o partido definiu Márcia Cruz, presidente do movimento negro dentro da Executiva municipal do partido, como vice na chapa. Márcia tem 69 anos e inicialmente seria candidata a vereadora.
JOEL DA COSTA (PSL)
O vereador de Cariacica Joel da Costa (PSL) foi confirmado como candidato a prefeito do município durante convenção realizada no dia 12. A coligação deve ser formada por PSL, Patriota e PTC.
O Patriota havia sinalizado o nome do Subtenente Assis como pré-candidato da legenda para a Prefeitura de Cariacica. Assis, no entanto, preferiu concorrer pelo PTB. Sem um nome para encabeçar a chapa, o partido optou por indicar Geane Resende, presidente municipal da sigla, como vice na chapa de Joel.
O vereador chegou a negociar apoio com o Cidadania, que acabou integrando a coligação de Euclério. O Patriota também chegou a conversar com PP, MDB e Rede, mas decidiu integrar a chapa do PSL.
SAULO ANDREON (PSB)
O partido do governador Renato Casagrande (PSB) oficializou, em convenção no dia 13 de setembro, a candidatura de Saulo Andreon para prefeito. De acordo com o partido, a sigla já trabalha há um ano por essa candidatura. Embora não tenha recebido apoio expresso de Casagrande, a convenção contou com um painel com a foto com os três socialistas: a vice-governadora Jaqueline Moraes, Saulo Andreon e o governador.
O primeiro partido que fechou com a legenda foi o PV, que antes apontava César Lucas, presidente da Câmara municipal, como pré-candidato. Sem o vereador na corrida, houve rumores de que ele poderia ser o vice de Saulo, o que não se confirmou.
A definição da chapa só veio nesta quinta-feira (17), após outra candidatura cair. No PDT, o atual vice-prefeito, Nilton Basílio, retirou o nome dele da disputa, o que deixou o partido à vontade para negociar as alianças.
Por fim, a coligação oficializada é formada por PSB, PV e PDT. Vaninha Martins (PDT), esposa do presidente municipal da sigla, vai ser a vice na chapa encabeçada por Saulo. Ela é líder comunitária em Nova Rosa da Penha e nunca ocupou cargo eletivo.
JOVACIR MOTTA (DC)
No dia 13, o DC confirmou a candidatura do Doutor Jovarci Motta a prefeito de Cariacica, com Adriano Pires, do PL, como vice.
O DC faz parte do bloco composto por PSC e PSD e que também está próximo do PP. Desde o início das movimentações, o partido fechou aliança com o PL, que, sem chapa completa de vereadores, não lançou candidato próprio ao Executivo. Nos bastidores, a informação é de que a indicação do vice foi costurada para garantir a sobrevivência política do PL no município.
SUBTENENTE ASSIS (PTB)
O PTB, partido do ex-deputado federal Roberto Jefferson, foi a sigla escolhida pelo Subtenente Assis para concorrer à prefeitura. O candidato já havia sido cogitado concorrer pelo PSL, PRTB e Patriota.
O anúncio foi oficializado no dia 14. O partido não tinha alianças e até o dia 24 não havia fechado a chapa.
Em 24 de setembro, o PTB oficializou aliança com o PRTB. O vice de Assis será o empresário Cristiano Lima.
BIANCA BIANCARDI (PMB)
O PMB é outro partido que está caminhando sozinho. Sem alianças, o partido confirmou em convenção, no dia 14, o nome de Bianca Biancardi, dona de um salão de beleza tradicional da cidade, como candidata a prefeita. Josimar Nascimento, também do PMB, foi lançada como vice na chapa. Ambas são mulheres trans.
MARCOS BRUNO (REDE)
A Rede confirmou a candidatura do ex-deputado estadual Marcos Bruno, no dia 16, a prefeito de Cariacica. O partido havia iniciado conversas com o PSDB, mas a parceria não vingou. Depois, o candidato contava com uma forte possibilidade de coligar com o Patriota e ter Geane Resende como sua vice, o que também não aconteceu.
A candidatura de Marcos Bruno está confirmada, mas o partido não firmou alianças e está, no momento, isolado no tabuleiro eleitoral.
Em 20 de setembro, o candidato da Rede confirmou a advogada Edilamara Rangel, também da Rede, como vice na chapa. Edilamara seria, inicialmente, candidata a vereadora.
SANDRO LOCUTOR (PROS)
No último dia de convenções, no dia 16, o PROS confirmou, em convenção, a candidatura de Sandro Locutor, jornalista e ex-deputado estadual, prefeito. A chapa está fechada e tem Gelianderson Siqueira, do PSDB, como vice. Gelianderson é filho da vereadora Ilma Siqueira (PSDB).
Oficialmente os dois partidos firmaram uma aliança, mas na convenção lideranças do PSB e do PDT também estiveram presentes, mostrando que, mesmo com candidatura própria, Locutor tem proximidade informal com as siglas.
ADILSON AVELINA (PSC)
O ex-vereador Adilson Avelina, marido da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), vai concorrer à prefeitura pelo PSC. A convenção foi realizada no dia 15. A chapa foi formada nesta quinta-feira (17), com a indicação de João Luiz Campos, atuante no setor de comércio do município, para ocupar a vaga. Campos também é do PSC.
"Ele tem um bom diálogo com o setor de comércio, queríamos isso desde o início. Ele é recém-filiado ao partido. Tínhamos o entendimento de que teriam muitas chapas puro-sangue e optamos por ir assim no PSC também", apontou Avelina.
A convenção do PSC contou com a presença de representantes partidários do DC, PV, PDT e PSB, mostrando que Avelina é um elo que aproxima os dois blocos. Mas o PSC não tem coligação.