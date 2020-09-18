Eleições em Cariacica: os candidatos confirmados e o tabuleiro após convenções

Candidatos confirmados em convenção para disputar a Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros/Montagem A Gazeta

Chegou ao fim na quarta-feira (16) o prazo para realização das convenções partidárias, momento em que as siglas definem seus candidatos e alianças para disputar as eleições. Em Cariacica , 14 nomes foram confirmados na disputa pela prefeitura. O que é decidido nos encontros, apesar de oficial, ainda pode mudar. As siglas têm até o dia 26 de setembro para fazer alterações, quando acaba o prazo para pedido de registro de candidaturas à Justiça Eleitoral.

Na fase de pré-campanha, início das movimentações partidárias, Cariacica chegou a ter 20 pré-candidaturas lançadas. É natural que muitos nomes saiam da corrida durante as negociações, mas os 14 confirmados em convenção ainda são muitos, em comparação a anos anteriores. O número ainda pode cair, mas em 2016, por exemplo, apenas quatro candidatos ao Executivo municipal de Cariacica apareceram nas urnas.

aumento considerável de nomes era previsto por especialistas , devido ao fim das coligações para candidaturas a vereador. Sem a possibilidade de montar chapa com outros partidos, as siglas preferiram manter as candidaturas a prefeito para aumentar a visibilidade dos candidatos ao Legislativo municipal.

Em Cariacica, no entanto, há outro fator: a ausência de figuras políticas tradicionais, que eram esperadas, como o deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão (PT), o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) e o atual prefeito do município, Juninho (Cidadania).

Juninho está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar o mesmo cargo em 2020, mas até agora não manifestou apoio a nenhum candidato. Helder e Marcelo optaram por não entrar na corrida.

As convenções confirmaram a percepção. Mesmo partidos que formaram blocos de apoio, o fizeram mantendo as próprias candidaturas, num movimento de aceno para o segundo turno.

Veja quem são os candidatos lançados em convenção e o cenário de alianças.

EUCLÉRIO SAMPAIO (DEM)

Em convenção realizada no dia 6 de setembro, o DEM oficializou a candidatura de Euclério Sampaio na disputa pela Prefeitura de Cariacica Crédito: DEM

Sem surpresas, o deputado estadual Euclério Sampaio foi confirmado candidato à prefeitura pelo DEM no último dia 6. Ainda sem vice, ele tem o apoio de cinco partidos: Republicanos, Podemos, Cidadania, PMN e Avante.

O Podemos e o Republicanos oficializaram o apoio em uma reunião conjunta realizada no dia 10 . Dias depois, na convenção conjunta das duas legendas, realizada no dia 14 de setembro, o nome do vereador de Cariacica Edson Nogueira (Podemos) foi indicado como vice. O presidente municipal do DEM, Nilson Basílio, disse que o martelo ainda não foi batido e que a definição deve ficar para os últimos minutos  o limite para registro de candidaturas no dia 26.

Mudança em 18 de setembro, Avante e PMN ressaltam que também indicaram, cada um, três nomes para de Euclério a vaga de vice de Euclério. O Avante indicou o jornalista Antário Neto, a ex-vereadora Enfermeira Edna e o presidente municipal do partido, Preto Walter, e o PMN indicou o presidente municipal do partido, Jocemir Joaquim Silva, o secretário Heberton Pereira Silva e o empresário José Geraldo.

IVAN BASTOS (MDB)

Pastor Ivan Bastos na convenção que confirmou seu nome como candidato a prefeito em Cariacica Crédito: Reprodução/Instagram Ivan Bastos

O candidato chegou a visitar a convenção do Patriota, em busca de uma aliança, mas isso acabou não se confirmando. Sem parceiros para coligar, a sigla optou por manter a chapa puro-sangue.

CÉLIA TAVARES (PT)

Wanderley Thomas (Solidariedade) e Célia Tavares (PT) na convenção Crédito: PT

O Solidariedade, que havia confirmado a pré-candidatura de Wanderlei Thomas, retirou a candidatura dele e o indicou como vice na chapa encabeçada por Célia.

HERALDO LEMOS (PCdoB)

Dr. Heraldo Lemos, candidato à Prefeitura de Cariacica pelo PCdoB Crédito: Reprodução/Instagram Dr. Heraldo

Em convenção no dia 10 de setembro, o PCdoB lançou a candidatura de Doutor Heraldo Lemos para a Prefeitura de Cariacica. O médico já foi vereador por três mandatos e ocupou a cadeira de presidente da Câmara municipal.

Sem alianças, o partido confirmou o nome de Jacques Mota como vice, formando uma chapa puro-sangue. O partido afirma que está apostando na influência de Heraldo, principalmente, em movimentos ligados à saúde.

CELSO ANDREON (PSD)

Neucimar Fraga, Celso Andreon e Sérgio Colodetti na convenção partidária do PSD, que confirmou chapa puro-sangue Crédito: Igor Machado

O PSD confirmou a candidatura do vereador Celso Andreon no dia 12. Ele é irmão de Saulo Andreon, candidato pelo PSB, para disputar a prefeitura. Mesmo tendo conversas com outros partidos, a legenda optou por lançar o empresário Sergio Colodetti, também do PSD, como vice.

O PSD esteve desde o início próximo a PSC, DC e PL. No dia da convenção, no entanto, não estiveram presentes representantes das outras legendas. O PSC e o DC confirmaram candidaturas próprias e o PL está como vice na chapa deste último.

HÉLCIO COUTO (PP)

Convenção do PP, onde a candidatura de Dr. Hélcio Couto foi confirmada Crédito: PP

Em convenção no dia 12, o PP confirmou o nome do Doutor Hélcio Couto à Prefeitura de Cariacica. O PSB sondou a possibilidade de compor uma chapa com o partido, mas, de acordo com o presidente municipal do partido socialista, a aliança não foi firmada porque "ninguém quis ceder".

O médico esteve presente em diferentes convenções. O PP começou o processo próximo ao bloco composto por PSC, DC, PL e PSD, mas, ao longo das negociações, aproximou-se da coligação formada por PV, PDT e PSB.

Como todos os partidos lançaram candidaturas próprias ou fecharam chapas entre si, o PP não coligou com ninguém.

Mudança em 20 de setembro: Em 20 de setembro o partido definiu Márcia Cruz, presidente do movimento negro dentro da Executiva municipal do partido, como vice na chapa. Márcia tem 69 anos e inicialmente seria candidata a vereadora.

JOEL DA COSTA (PSL)

Presidente estadual do Patriota Rafael Favatto, Geane Resende e Joel da Costa (PSL) Crédito: Divulgação/Geane

O Patriota havia sinalizado o nome do Subtenente Assis como pré-candidato da legenda para a Prefeitura de Cariacica. Assis, no entanto, preferiu concorrer pelo PTB. Sem um nome para encabeçar a chapa, o partido optou por indicar Geane Resende, presidente municipal da sigla, como vice na chapa de Joel.

O vereador chegou a negociar apoio com o Cidadania, que acabou integrando a coligação de Euclério. O Patriota também chegou a conversar com PP, MDB e Rede, mas decidiu integrar a chapa do PSL.

SAULO ANDREON (PSB)

Saulo Andreon (PSB) e a vice Vaninha (PDT) na chapa em Cariacia Crédito: Wagner Erlacher

O partido do governador Renato Casagrande (PSB) oficializou, em convenção no dia 13 de setembro, a candidatura de Saulo Andreon para prefeito. De acordo com o partido, a sigla já trabalha há um ano por essa candidatura. Embora não tenha recebido apoio expresso de Casagrande, a convenção contou com um painel com a foto com os três socialistas: a vice-governadora Jaqueline Moraes, Saulo Andreon e o governador.

O primeiro partido que fechou com a legenda foi o PV, que antes apontava César Lucas, presidente da Câmara municipal, como pré-candidato. Sem o vereador na corrida, houve rumores de que ele poderia ser o vice de Saulo, o que não se confirmou.

A definição da chapa só veio nesta quinta-feira (17), após outra candidatura cair. No PDT, o atual vice-prefeito, Nilton Basílio, retirou o nome dele da disputa, o que deixou o partido à vontade para negociar as alianças.

Por fim, a coligação oficializada é formada por PSB, PV e PDT. Vaninha Martins (PDT), esposa do presidente municipal da sigla, vai ser a vice na chapa encabeçada por Saulo. Ela é líder comunitária em Nova Rosa da Penha e nunca ocupou cargo eletivo.

JOVACIR MOTTA (DC)

Dr. Motta é candidato à Prefeitura de Cariacica pelo DC Crédito: Reprodução/Instagram Dr. Motta

O DC faz parte do bloco composto por PSC e PSD e que também está próximo do PP. Desde o início das movimentações, o partido fechou aliança com o PL, que, sem chapa completa de vereadores, não lançou candidato próprio ao Executivo. Nos bastidores, a informação é de que a indicação do vice foi costurada para garantir a sobrevivência política do PL no município.

SUBTENENTE ASSIS (PTB)

Convenção do PTB que oficializou a candidatura de Subtenente Assis Crédito: Assessoria PTB

O PTB, partido do ex-deputado federal Roberto Jefferson, foi a sigla escolhida pelo Subtenente Assis para concorrer à prefeitura. O candidato já havia sido cogitado concorrer pelo PSL, PRTB e Patriota.

O anúncio foi oficializado no dia 14 . O partido não tinha alianças e até o dia 24 não havia fechado a chapa.

Em 24 de setembro, o PTB oficializou aliança com o PRTB. O vice de Assis será o empresário Cristiano Lima.

BIANCA BIANCARDI (PMB)

Bia Biancardi, candidata a prefeita de Cariacica e Josimar Nascimento, vice na chapa. Nomes foram confirmados pelo PMB Crédito: Assessoria de imprensa PMB

O PMB é outro partido que está caminhando sozinho. Sem alianças, o partido confirmou em convenção, no dia 14, o nome de Bianca Biancardi , dona de um salão de beleza tradicional da cidade, como candidata a prefeita. Josimar Nascimento, também do PMB, foi lançada como vice na chapa. Ambas são mulheres trans.

MARCOS BRUNO (REDE)

Marcos Bruno é confirmado candidato pela Rede Crédito: Divulgação/Rede

A Rede confirmou a candidatura do ex-deputado estadual Marcos Bruno , no dia 16, a prefeito de Cariacica. O partido havia iniciado conversas com o PSDB, mas a parceria não vingou. Depois, o candidato contava com uma forte possibilidade de coligar com o Patriota e ter Geane Resende como sua vice, o que também não aconteceu.

A candidatura de Marcos Bruno está confirmada, mas o partido não firmou alianças e está, no momento, isolado no tabuleiro eleitoral.

Em 20 de setembro, o candidato da Rede confirmou a advogada Edilamara Rangel, também da Rede, como vice na chapa. Edilamara seria, inicialmente, candidata a vereadora.

SANDRO LOCUTOR (PROS)

Convenção do PROS em Cariacica confirmou Sandro Locutor como candidato a prefeito com vice do PSDB Crédito: Jair Oliveira

Oficialmente os dois partidos firmaram uma aliança, mas na convenção lideranças do PSB e do PDT também estiveram presentes, mostrando que, mesmo com candidatura própria, Locutor tem proximidade informal com as siglas.

ADILSON AVELINA (PSC)

Convenção do PSC em Cariacica confirmou candidatura de Avelina Crédito: PSC

O ex-vereador Adilson Avelina, marido da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), vai concorrer à prefeitura pelo PSC. A convenção foi realizada no dia 15. A chapa foi formada nesta quinta-feira (17), com a indicação de João Luiz Campos, atuante no setor de comércio do município, para ocupar a vaga. Campos também é do PSC.

"Ele tem um bom diálogo com o setor de comércio, queríamos isso desde o início. Ele é recém-filiado ao partido. Tínhamos o entendimento de que teriam muitas chapas puro-sangue e optamos por ir assim no PSC também", apontou Avelina.