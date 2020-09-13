DC confirma Doutor Motta candidato a prefeito de Cariacica com vice do PL

Dr. Motta candidato a prefeito de Cariacica Crédito: Facebook/Dr. Motta

O médico Doutor Motta foi confirmado como candidato a prefeito de Cariacica pelo Democrata Cristão (DC) com apoio do Partido Liberal (PL). As convenções foram realizadas em conjunto neste domingo (13). A chapa terá como vice Adriano Pires, do PL.

No evento, estiveram presentes Carlos Salvador, representando o ex-senador Magno Malta, que é o presidente estadual do PL; Bira Nobre, o presidente municipal; o candidato a prefeito do município pelo PP, Doutor Hélcio, e o pré-candidato a prefeito de Vitória pelo PL, Halpher Luigi.

Jorvaci Motta tem 38 anos e é médico pediatra. Ele é filiado ao DC de Cariacica há seis anos e esta é a primeira vez que sai como candidato a prefeito. Doutor Motta é morador do bairro São Francisco e começou a vida profissional como vendedor de picolé dentro da Ceasa.

A nossa expectativa é contribuir com o processo eleitoral de Cariacica, com a possibilidade de chegar aos segundo turno das eleições municipais. O nome escolhido pela chapa é estreante na política e está preparado para assumir o cargo. A campanha terá como foco na família e a área social, afirmou o presidente municipal do DC, Pastor Daniel Costa.

VICE

Já Adriano Pires, do PL, indicado para ser o vice na chapa, é conhecido por atuar fortemente em clínicas de recuperação de dependentes químicos.

O DC vai concorrer à eleição com 29 candidatos a vereadores, sendo 20 homens e 9 mulheres. Já o PL não terá concorrentes a vagas na Câmara Municipal.