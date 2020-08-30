Partidos 'batem o pé' e fazer alianças nas eleições 2020 está mais difícil

Sem coligações, partidos não querem abrir mão de candidaturas próprias para prefeituras Crédito: Agência Brasil

Isso significa que partidos não podem mais formar alianças para concorrer à Câmara Municipal. A mudança deixou a negociação entre partidos para a construção de chapas para eleger prefeitos e vices mais lenta.

É a primeira vez que a regra será aplicada em uma eleição municipal. Com a alteração, as siglas são obrigadas a concorrer com chapas de candidatos a vereador completas, ou seja, todos os nomes de um mesmo partido. Neste cenário, a figura do candidato a prefeito se torna ainda mais importante: ele pode trazer mais visibilidade para os que pleiteiam vagas de vereador. É comum que as siglas lancem pré-candidatos a prefeito que ficam pelo caminho, têm os nome retirado em prol de alianças. Mas agora os partidos não querem recuar tão facilmente.

A chapa completa pode ter até 150% do número de cadeiras de cada município. Isso corresponde a 22 candidatos para Vitória, 34 para Serra, 25 para Vila Velha e 28 para Cariacica. Até 2016, as vagas eram distribuídas entre as coligações partidárias e, agora, cada legenda foi obrigada a lançar, dos próprios quadros, candidatos e puxadores de voto para chegar à Câmara Municipal.

É por tudo isso que partidos têm tido dificuldade para negociar apoios e formações de chapa de prefeito e vice. Ter um candidato a prefeito se tornou, para muitas siglas, uma questão de sobrevivência e uma tentativa de deixar as candidaturas para o Legislativo mais competitivas. Mais do que nunca, ninguém quer ser vice, pontua a vice-governadora Jaqueline Moraes.

O período de convenções partidárias começa nesta segunda-feira (31) e, até agora, muitas siglas ainda estão batendo cabeça para negociar. É natural que a formação de chapas  com definição de candidatos a vice e prefeito  aconteça aos 45 do segundo tempo, mas alguns partidos admitem que, neste ano, os acordos podem demorar mais para serem fechados.

Na atual conjuntura a gente só consegue ajudar os candidatos a vereadores com candidato majoritário [para prefeito]. Não tem como ajudar sem isso, por isso ninguém quer ser vice. Mas alguém vai ter que ser, afirma uma pré-candidata em Vitória.

Jaqueline Moraes, que participa ativamente das articulações do PSB, tem percebido que mesmo siglas menores estão batendo o pé para manter as próprias candidaturas. Ela destaca, ainda, que em 2022 a regra vai valer para deputados federais e estaduais, o que faz desse pleito o momento de essas lideranças aparecerem e se destacarem.

Para algumas legendas menores, mesmo não tendo grandes chances de eleição, buscar visibilidade nas eleições pode aumentar as chances de acordos futuros. Muita gente quer se manter viva para negociações futuras, pleitear secretarias, por exemplo, aponta um pré-candidato em Cariacica.

O fenômeno já era previsto por especialistas. Sem coligações, as siglas lançaram mais pré-candidatos para prefeituras. Em 2016, o Estado teve 271 candidatos a prefeituras enquanto este ano, os partidos já confirmaram quase 600 pré-candidatos em todos os 78 municípios capixabas. Nem todos, claro, vão chegar à reta final.

Para o cientista político João Gualberto Vasconcellos, o momento de construção de candidaturas será, de fato, marcado pela dificuldade de criar coligações para prefeito. "O excesso de candidatos que precisam de um palanque, principalmente esse tsunami de candidaturas a vereadores, vai dificultar porque força uma candidatura forte para prefeito", pontua.

O especialista sustenta que a multiplicação de candidaturas mostra que a regra estipulada na minirreforma eleitoral não teve um bom resultado. "Se o objetivo era tentar frear a proliferação de partidos políticos no Brasil, com o alto número de candidaturas, a bagunça continua porque a engenharia partidária é mal construída e a legislação é de baixa qualidade. Pensa como será para os eleitores escolher entre esse número enorme de candidatos?", pontua.

Fernando Pignaton, também cientista político, concorda que a motivação para criação da regra não está refletida nessas negociações. A ideia, de acordo com ele, seria incentivar um voto mais partidário, voltado mais para a ideologia dos partidos políticos. Mas, com siglas de espectros políticos completamente diferentes se unindo  como é o caso do Cidadania e do PSL em Vitória  fica "claro" que o efeito foi "contrário".

ALGUÉM TEM QUE CEDER

Este momento, marcado pelo "ninguém quer ceder" dos partidos, não deve durar muito, para o especialista. Ele afirma que, quando chegar o momento de considerar a divisão do fundo partidário e do fundo eleitoral, muitas siglas vão desistir de suas candidaturas às prefeituras.

"As candidaturas vão passando por uma peneira. Durante a fase de negociação e principalmente nas convenções, os partidos vão se tornar mais realistas. Um candidato a prefeito sem chances reais de ganhar se torna apenas um peso, com altos gastos do fundo partidário que poderia ser melhor dividido entre os candidatos a vereadores", afirma.

Ambos cientistas políticos defendem uma reforma política no país, que de fato diminua o número de partidos. João Gualberto destaca que, conceitualmente, o parlamento deveria ser um lugar onde as ideologias e bandeiras são defendidas e, para Pignaton, a regra foi uma forma de "experimentar" uma reforma política, mas que não foi feita com substância.