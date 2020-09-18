Eleições na Serra: os candidatos confirmados e o tabuleiro após as convenções

Candidatos a prefeito que tiveram seus nomes aprovados nas convenções partidárias no município Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo/Montagem A Gazeta

Em um ano eleitoral atípico devido à pandemia do novo coronavírus , os candidatos a prefeito ou prefeita da Serra finalizaram na última quarta-feira (16) suas convenções partidárias, o evento em que cada partido define como vai se posicionar na eleição . Ainda pode haver mudanças, mas, no total, dez candidaturas conseguiram passar pela etapa de ter a aprovação de seus correligionários.

Os nomes que avançaram de fase precisam agora passar por mais uma antes de encarar as urnas. O dia 26 de setembro é o último para pedido de registro de candidaturas. Até lá podem ser definidos os últimos acertos, como a escolha de vice, se isso foi delegado pela convenção aos partidos. Nada impede também que haja desistências pelo caminho.

convenção do PT chegou a aprovar o nome de Fernanda Souza como candidata a prefeita, mas o partido recuou e retirou a candidatura para apoiar outra coligação. As conversas estão mais adiantadas para compor com a candidatura de Vidigal, mas a Rede, de Fábio Duarte, também tem se aproximado dos petistas.

E algumas pré-candidaturas  ainda antes da confirmação em convenção  não vingaram, seja por iniciativa própria ou por rejeição dos partidos. O deputado federal Amaro Neto (Republicanos), por exemplo, chegou a transferir o domicílio eleitoral para a Serra, mas decidiu não concorrer

Já o presidente do PROS na Serra, Gustavo Peixoto, tirou o nome da disputa para formar um bloco com o candidato a prefeito Alexandre Xambinho. Dias depois, o PROS também preferiu ficar ao lado de Vandinho na eleição.

Veja quem são os candidatos lançados em convenção e o cenário de alianças.

ALEXANDRE XAMBINHO (PL)

Magno Malta e Alexandre Xambinho fizeram a convenção de seu partido na Serra Crédito: Reprodução/Facebook

O partido atraiu o Republicanos, cobiçado por muitos candidatos na cidade que queriam contar com o apoio de Amaro Neto. Ao mudar o domicílio eleitoral para a cidade, Amaro gerou uma expectativa de que seria candidato, o que acabou não se confirmando. Contudo, o apoio do Republicanos não significa, automaticamente, o apoio de Amaro Neto, como pontuou o próprio deputado federal.

Além disso, Xambinho perdeu dois aliados nos últimos dias de convenções, o DC e o PROS. Ambos pularam para o palanque de Vandinho Leite. Além do Republicanos, permaneceram, do bloco, apenas o PTC. A vaga de vice deverá ser preenchida pelo Republicanos, mas o nome ainda não foi escolhido.

Mudança no dia 18 de setembro: o partido definiu como vice na chapa a assistente social Carla Xavier (Republicanos). Ela é moradora do Bairro de Fátima e secretária estadual de política para mulheres do Republicanos.

BRUNO LAMAS (PSB)

Bruno Lamas (à esquerda), com a vice-governadora Jaqueline Moraes (ao centro) e a vice-prefeita da Serra, Márcia Lamas, em convenção neste sábado (12) Crédito: Divulgação / PSB

Apesar de estar no partido do governador Renato Casagrande (PSB), ele divide o apoio do grupo à frente do Palácio Anchieta e a base aliada do governo com Sergio Vidigal. O PSB tem conversado com outras agremiações para a coligação na disputa para prefeito e já conta com o apoio de DEM, Avante e PV.

Mudança em 18 de setembro: O deputado estadual escolheu o líder comunitário Guilherme Ribeiro de Souza Lima, também do PSB, para ser o vice na chapa, nesta sexta (18). Guilherme tem 40 anos e é diretor da Federação das Associações de Moradores (Fams) e coordenador da Assembleia Municipal do Orçamento Participativo (Amo). Ele é formado em Direito e pós-graduado em Gestão Pública.

EBINHO DE MORAES (PCdoB)

O empresário Ebinho de Moraes foi lançado pelo PCdoB como candidato a prefeito na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Eben de Moraes, o Ebinho, como é conhecido, é um dos poucos candidatos com chapa completa . Lançado no dia 11, ele irá para a eleição a prefeito com Ivany Pereira da Silva (PCdoB), em uma candidatura puro-sangue. O PCdoB, que havia lançado o ex-deputado federal Givaldo Vieira no último pleito, apostou em nomes nunca testados nas urnas em 2020.

Ebinho é empresário e Ivany, sua vice, é aposentada. O partido está em conversa com outras siglas, mas não tem nenhuma aliança fechada.

FÁBIO DUARTE (REDE)

Vereador Fábio Duarte é o candidato apoiado pelo prefeito da Serra Audifax Barcelos Crédito: Divulgação / Rede

A Rede, do atual prefeito Audifax Barcelos, tem Fábio Duarte, lançado no dia 17, como cabeça de chapa e está em busca do ocupante para a vaga de vice. Fábio é vereador no município e se filiou à Rede este ano. Audifax chegou a experimentar outros nomes para dar continuidade à sua gestão, antes de se decidir pelo parlamentar. A eleição na cidade é uma das prioridades para a Rede em 2020.

Audifax é apontado como possível candidato a senador ou governador em 2022. Para analistas, uma derrota para Vidigal, seu principal adversário político na cidade, pode enfraquecer seus planos para a próxima eleição. Até agora, o partido já se aliou com Patriotas, Podemos e PMN no município.

Em 25 de setembro, Fábio Duarte anunciou a professora Renata Sepulcro, do Patriota, como vice na chapa.

FERNANDA SOUZA (PT)

Convenção do PT na Serra: Fernanda Souza candidata a prefeita e 19 candidatos a vereador Crédito: Divulgação

Ex-secretária do Trabalho da Serra, durante a gestão de Audifax, Fernanda Souza foi aprovada como candidata do PT na cidade , confirmada em convenção no dia 16. O partido quer construir uma frente de esquerda no município e não descarta unir candidaturas com outras siglas alinhadas ideologicamente com o PT. Desgastado nacionalmente desde o início dos escândalos de corrupção na Operação Lava Jato, o partido lançou candidaturas em todas as principais cidades da Grande Vitória.

Mudança no dia 18 de setembro: O PT retirou a candidatura de Fernanda Souza para prefeita da Serra. O partido conversava com o PDT e a Rede para escolher uma das duas siglas para se coligar. O maior trunfo dos petistas era o tempo de TV, já que há a possibilidade de a Serra ter horário eleitoral próprio nas eleições deste ano e o partido é um dos que tem mais espaço de propaganda.

Mudança em 25 de setembro: Apesar de ter conversas com o PT, o candidato da Rede, Fábio Duarte, anunciou a professora Renata Sepulcro (Patriota) como vice.

GRACIMERI GAVIORNO (PSC)

Convenção partidária do PSC na Serra confirmou candidatura de delegada Gracimeri Gaviorno Crédito: Assessoria PSC Serra

Com origem na área da segurança pública, Gracimeri tem apostado neste pilar para conquistar votos no município e se coloca como opção para interromper o ciclo entre Audifax e Vidigal no comando da prefeitura.

Mudança em 24 de setembro: No dia 17 de setembro a candidata do PSC havia anunciado que o pastor Evanilson Souza (PSC) ocuparia a vaga de vice completando a chapa. Nesta quinta-feira (24), no entanto, a candidata informou que Evanilson recuou e, em seu lugar, foi anunciado o engenheiro e professor Lucas Silveira, de 34 anos, também do PSC.

LEDEIL DONÁ (PSOL)

Na primeira fila, da esquerda para direita: Ledeil Doná, Romario Nogueira e os candidatos a vereador Thiago Souza e Dona Maria Santos Crédito: Reprodução/Facebook

Seria a segunda vez que o partido lançaria candidatos em uma eleição municipal na cidade, algo que não ocorria desde 2012. Além da chapa para prefeito, a sigla lançou dois candidatos a vereador.

Mudança em 21 de setembro: Ledeil Doná retirou sua candidatura. O PSOL não terá outro candidato a prefeito e não apoiará nenhum dos que estão em disputa pelo cargo.

LUCIANA MALINI (PP)

Luciana Malini (PP) foi oficializada candidata à prefeita da Serra na manhã deste domingo (6) Crédito: Samuel Vieira

O PP terá Luciana Malini, que atuou como secretária de Políticas para Mulheres na gestão de Audifax, como candidata a prefeita . A candidatura dela foi confirmada em convenção no dia 6. O empresário Orlando Marquetti (PP) será o vice na chapa. Esposa do ex-deputado estadual Jamir Malini (PP), Luciana também tem apostado no fim de eleições polarizadas entre Audifax e Vidigal como estratégia para ganhar votos. O partido tem conversado com outras siglas, mas não definiu coligados até o momento.

SERGIO VIDIGAL (PDT)

Vidigal será candidato a prefeito na Serra pela sexta vez em 24 anos Crédito: Divulgação

, partidos da base do governo estadual. Vidigal divide com Bruno Lamas o apoio discreto do governador Renato Casagrande. Na convenção do PDT, o secretário estadual da Casa Civil, Davi Diniz, esteve presente, representando o governo. O ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal disputará sua sexta eleição na Serra , novamente pelo PDT. A candidatura dele foi lançada no dia 16. O vice de sua chapa ainda não foi escolhido. O partido já definiu aliança com Cidadania, PSD e Solidariedadepartidos da base do governo estadual. Vidigal divide com Bruno Lamas o apoio discreto do governador Renato Casagrande. Na convenção do PDT, o secretário estadual da Casa Civil, Davi Diniz, esteve presente, representando o governo.

O deputado agiu de maneira reservada durante a pré-campanha, não assumiu claramente que seria candidato, mas se reuniu com aliados políticos e construiu o apoio à sua candidatura. Ele só disse categoricamente que disputaria a eleição no último dia para realizar convenções. Vidigal polariza as eleições na Serra há 12 anos com Audifax Barcelos , que ele mesmo lançou na política da cidade, em 2004.

Mudança no dia 18 de setembro: em atualização na ata da convenção do PDT foi incluído como vice na chapa de Vidigal o comerciante Thiago Carreiro (Cidadania). Ele é morador de Jacaraípe fez parte do programa do RenovaBr para novas lideranças políticas.

VANDINHO LEITE (PSDB)

Vandinho Leite foi confirmado como candidato do PSDB à Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação / PSDB

O parlamentar tem apostado na onda conservadora como estratégia para conquistar votos. Na Assembleia Legislativa, ele tem polarizado com o governo estadual, de Renato Casagrande, e também feito críticos a Vidigal e Audifax, prefeitos da Serra nos últimos 24 anos.

O grupo tem como principais lideranças os dirigentes do Republicanos, como o presidente estadual do partido, Roberto Carneiro, e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos). Municipalmente, o Republicanos está com o PL, de Xambinho, mas, até o dia 26, o cenário permanece aberto. Os dirigentes estaduais do partido, por exemplo, ainda não posaram ao lado do candidato do PL ou declararam apoio publicamente.