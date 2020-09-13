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Eleições na Serra

Delegada Gracimeri do PSC disputará Prefeitura da Serra

Convenção partidária realizada neste sábado (12) lançou a candidata. Outros 29 candidatos disputarão uma vaga na Câmara Municipal

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 21:50
Convenção partidária do PSC na Serra confirmou candidatura de delegada Gracimeri Gaviorno Crédito: Assessoria PSC Serra
Contrariando conversas de bastidores de que Gracimeri Gaviorno (PSC) poderia compor a chapa do deputado federal Sergio Vidigal (PDT) como vice na Prefeitura da Serra, o PSC confirmou, em convenção partidária realizada neste sábado (12), a candidatura da delegada na disputa pela cadeira de chefe do Executivo municipal. 
O encontro ocorreu na Câmara da Serra e contou com a presença das lideranças municipais e estaduais do partido. Além do nome de Gracimeri, foram confirmados 29 candidatos a vereador, sendo 19 homens e 10 mulheres. A expectativa do partido é eleger de dois a três nomes para o Legislativo municipal.
Gracimeri tem 49 anos e foi delegada da Polícia Civil, professora universitária e subsecretária de Cidadania e Inclusão Social na Secretaria de Direitos Humanos do Estado. É a primeira vez que vai concorrer a cadeira de prefeita da Serra. "Nós não aguentamos mais uma Serra de compadres, uma Serra de famílias, precisamos de uma Serra para os serranos", disse em seu discurso.
O presidente estadual da sigla e vereador de Vila Velha, Reginaldo Almeida, apontou em seu discurso que as urnas devem escolher "algo diferente". "Tenho certeza que o município da Serra vai optar pelo diferente, pela novidade! A alternância de poder faz muito bem, principalmente quando se tem uma opção como a delegada Gracimeri", declarou.
Nos bastidores, articuladores políticos da cidade afirmavam que a candidata poderia ser vice na chapa do deputado federal e ex-prefeito da Serra, Sergio Vidigal. O presidente municipal da legenda, pastor Ailton Rodrigues, no entanto, afirmou que não há essa possibilidade. "Tem espaço na chapa, mas como vice. A cabeça já estava decidida e está sendo oficializada hoje", assinalou.

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