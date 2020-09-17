Vidigal confirma candidatura na Serra, mas mantém vaga de vice em aberto

Convenção do PDT na Serra. Vidigal será candidato a prefeito da cidade pela sexta vez em 24 anos Crédito: Divulgação

O PDT confirmou, em convenção realizada nesta quarta-feira (16), o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) como candidato a prefeito na Serra . O parlamentar contará em sua coligação com o Cidadania, o PSD e o Solidariedade. A vaga de vice na chapa do ex-prefeito da cidade ficou em aberto. Vidigal já disputou a prefeitura da cidade por seis vezes nos últimos 24 anos. Venceu em três.

O secretário estadual da Casa Civil, Davi Diniz, participou do evento desta quarta, que contou com mensagens gravadas do deputado federal e coordenador da bancada capixaba na Câmara, Josias da Vitória (Cidadania), e do deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP). Durante a pré-campanha, Vidigal optou por se movimentar nos bastidores, construindo suas alianças com dirigentes estaduais e pouco aparecendo para o eleitorado enquanto pré-candidato.

Apesar de dirigentes partidários trabalharem o tempo todo como certa sua candidatura, Vidigal só falou como pré-candidato mesmo nesta quarta-feira, em uma publicação em suas redes sociais.

Vidigal disse estar "preparado para fazer a Serra dar um salto para o futuro e que é preciso haver união para que o município se desenvolva.

O ex-prefeito não terá pela frente seu principal adversário no município, o atual prefeito Audifax Barcelos (Rede), com quem tem se alternado na Prefeitura da Serra . Os dois já estiveram no mesmo palanque e foi Vidigal quem lançou o redista em sua primeira eleição, em 2004. Audifax, que está em seu segundo mandato consecutivo, vai apoiar o vereador Fábio Duarte (Rede) na disputa pela prefeitura.

PT CONFIRMA FERNANDA SOUZA E QUER BLOCO DE ESQUERDA

Convenção do PT na Serra: Fernanda Souza candidata a prefeita e 19 candidatos a vereador Crédito: Divulgação

Outro partido que realizou convenção com seus filiados hoje foi o PT, que confirmou a assistente social Fernanda Souza como candidata a prefeita. Ela já foi secretária do Trabalho em uma das gestões de Audifax, entre 2013 e 2015. De acordo com Fernanda, o partido ainda não definiu quem será o vice em sua chapa, mas irá conversar com todos os grupos políticos que compõem a centro-esquerda na Serra.

"Nós queremos trabalhar com todas as pessoas que sabem a diferença de um governo que cuide do cidadão. Estamos conversando com todos que estão dentro do campo democrático. O partido está disposto a construir uma frente de esquerda na Serra, esteja o PT na cabeça de chapa ou não", afirmou.

Durante a convenção do partido, os convencionais aprovaram que a Executiva municipal defina como o partido vai se posicionar na eleição majoritária. Foram inscritos 19 candidatos a vereador na chapa petista.

GRACIMERI TERÁ PASTOR DO PSC COMO VICE

Gracimeri Gaviorno, candidata a prefeita, e Evanilson Souza, vice na chapa do PSC Crédito: Divulgação

A candidata a prefeita da Serra pelo PSC, Gracimeri Graviorno, confirmou o pastor Evanilson Souza (PSC) como vice em sua chapa nesta quarta-feira. Evanilson é pastor há 10 anos e mora no bairro Feu Rosa. "É um sonho antigo poder ajudar de uma forma mais eficaz, na prática mesmo. E eu vejo na política a oportunidade de realizar esse sonho, explicou o pastor.

PROS DEIXA CANDIDATURA DE XAMBINHO E FECHA COM VANDINHO

O PROS da Serra, presidido pelo médico Gustavo Peixoto, vai se coligar com a chapa do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) no município. O partido fazia parte do bloco montado pelo PL, do candidato a prefeito Alexandre Xambinho (PL).

Pesou na decisão da mudança a eleição em Cariacica. Lá, o PROS terá o ex-deputado estadual Sandro Locutor como candidato a prefeito, com o PSDB cariaciquense apoiando sua campanha.

"Desde o início nós conversamos com todos os candidatos da Serra. Nós temos propostas e a nossa conversa era para incluir essas propostas nos planos de governo desses candidatos. Hoje (quarta-feira) me reuni com Vandinho e fechamos a parceria. Temos respeito pelo trabalho realizado por Vidigal e Audifax, mas chegou a hora de a Serra ter uma terceira via", afirmou Gustavo Peixoto.

Outro partido que deve embarcar na candidatura do tucano é o MDB. O acerto está com o caminho pavimentado, mas depende de uma reunião entre dirigentes municipais e estaduais do partido. Ainda há a possibilidade de os emedebistas caminharem com a Rede, de Audifax Barcelos. O prefeito serrano, inclusive, chegou a gravar um vídeo em apoio à candidatura de Guerino Zanon (MDB), em Linhares . A decisão será nesta quinta-feira (17).

AVANTE DEFINE APOIO A BRUNO LAMAS EM CONVENÇÃO