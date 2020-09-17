Cariacica: PROS confirma candidatura de Sandro Locutor com vice do PSDB

Convenção do PROS em Cariacica confirmou Sandro Locutor como candidato a prefeito com vice do PSDB Crédito: Jair Oliveira

O último dia de convenções partidárias foi marcado pela confirmação do ex-deputado estadual Sandro Locutor como candidato à Prefeitura de Cariacica pelo PROS. A chapa está completa e tem como vice Gelianderson Siqueira (PSDB), filho da vereadora de Cariacica Ilma Siqueira (PSDB). A legenda havia formalizado o apoio ao candidato em convenção no último dia 10

Sandro Locutor é um dos candidatos alinhados ao governo estadual na disputa em Cariacica. O governador Renato Casagrande (PSB) havia dito que não apoiaria de forma expressa candidatos em municípios como Cariacica, em que muitos de seus aliados estão concorrendo. A realidade, no entanto, é que os concorrentes têm buscado demonstrar acenos e indícios de que teriam o apoio do Palácio Anchieta, mesmo que longe dos holofotes.

O encontro do PROS contou com a presença de lideranças do PDT e do PSB, além da deputada estadual Raquel Lessa (PROS), da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), e do atual vice-prefeito do município, Niltinho Basílio (PDT). O partido também confirmou 29 candidatos a vereador.

A vereadora Ilma Siqueira fez um discurso em que direcionou alfinetadas a Euclério. "Cariacica não precisa de ninguém de Vila Velha, não precisa de ninguém que é prefeito de Viana vir apoiar o candidato, não precisa de ninguém que tem outros mandatos vir aqui apoiar o candidato", disse.

A fala não foi expressa, mas Euclério tem sido atacado por adversários por "ser de Vila Velha" e tem em sua coligação o apoio de Gilson Daniel, prefeito de Viana e presidente estadual do Podemos, e do deputado estadual Marcelo dos Santos (Podemos), que já está em seu quinto mandato na Assembleia Legislativa.

O evento foi realizado no Matrix Music Hall e contou com a presença de quase 400 pessoas. A assessoria do candidato admitiu que a organização foi surpreendida pelo número de participantes. "Eram esperadas 150 a 200 pessoas, vieram 400. Tivemos que fazer operação de guerra com mobilização de toda a equipe para álcool em gel, espaçamento e cadeiras", informou a assessoria.

O CANDIDATO

Sandro Locutor tem 49 anos e foi deputado estadual por dois mandatos (2010 e 2014). Concorreu ao cargo de deputado federal em 2018, sem sucesso.

Sem mandato, ocupou cargos no governo de Renato Casagrande. Primeiro, foi subsecretário da Casa Civil, mas foi exonerado em julho de 2019 . Em seguida, foi assessor especial do Detran, onde ficou até agosto deste ano, quando precisou sair do cargo para cumprir a exigência da legislação eleitoral.