Exonerado da Casa Civil, Sandro Locutor vai para o Detran

Sandro Locutor, do PROS, vai trabalhar como assessor especial do Detran Crédito: Tati Beling/Ales

Detran, como registra o Diário Oficial desta quinta-feira (04). O ex-deputado estadual Sandro Locutor (PROS), então subsecretário da Casa Civil do governo Renato Casagrande (PSB), foi exonerado e alocado em outro cargo, o de assessor especial do, como registra o Diário Oficial desta quinta-feira (04).

O salário não muda. Ele vai ganhar os mesmos R$ 9.631,69 brutos.

No lugar de Locutor na subsecretaria da Casa Civil para Relações Institucionais entrou Marcos Marinho Delmaestro (PP), que já era assessor especial na pasta e também recebia R$ 9.631,69 brutos.

a nomenclatura do cargo mudou depois, como o planejado. Locutor aportou no governo Casagrande em 1º de fevereiro como assessor especial nível 3,

convite que passou pelo diretor-geral do Detran, O ex-deputado diz que deixa a secretaria atendendo a umque passou pelo diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira (PCdoB).

"(Foi) Em conversa de governo com ele, com o governador, pois o Detran é um órgão importante de entrega de serviços à sociedade e com uma estrutura grandiosa e de muitas demandas das mais variadas", afirmou o deputado à reportagem.

Ele nega ter tido qualquer atrito na Casa Civil. Na Assembleia, no entanto, um deputado avalia que o fato de Locutor ter pretensões político-eleitorais pode ter sido um complicador para a permanência dele no órgão que articula com o Legislativo, uma vez que os parlamentares têm suas próprias pretensões. E o próprio Locutor poderia estar descontente na subsecretaria.

No Detran, Locutor diz que vai atuar na mesma função de antes. "Vou fazer o que vinha fazendo na Casa Civil, relações institucionais", disse.

Já Delmaestro diz que recebeu um voto de confiança do secretário Davi Diniz e também reforça que a saída de Locutor foi amigável, apenas para o colega atendesse ao convite para atuar no Detran.

A assessoria de imprensa da Casa Civil também informou que não houve problemas envolvendo Locutor. Procurado pela reportagem, Diniz não deu retorno.