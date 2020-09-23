Euclério escolhe enfermeira como vice na eleição em Cariacica

Euclério Sampaio, deputado estadual pelo DEM Crédito: Lissa de Paula/Ales

Edna Luzia Furtado, ex-vereadora da cidade e atualmente filiada ao Avante. O deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) terá uma profissional da área de saúde como vice em sua chapa na disputa pela Prefeitura de Cariacica . Será a enfermeira, ex-vereadora da cidade e atualmente filiada ao Avante.

Formada em Enfermagem, Edna tem 52 anos. Trabalhou nas unidades de saúde do município como enfermeira do Programa Saúde da Família (PSF). Em 2012, candidatou-se a vereadora pelo PTB, ficou como suplente e assumiu o mandato no meio da legislatura, em fevereiro de 2015. No ano seguinte, foi candidata novamente ao cargo, dessa vez pelo então PRB, atual Republicanos, partido que apoia Euclério na atual eleição em Cariacica. Ficou de novo como suplente de sua coligação.

Tendo como nome de urna Enfermeira Edna, a agora vice de Euclério colaborou com governos passados de Cariacica, na gestão de Juninho (2013/2020), de Helder Salomão (2005/2012) e até anteriormente. Ela teve vínculo com a prefeitura em 1999, como assistente de atendimento médico, e em 2005, já no governo de Helder, como assistente administrativa. De 2007 a 2010, ainda na administração do petista, atuou como enfermeira em unidades de saúde, por meio de contratos temporários.

De 2013 a 2015, no primeiro governo de Juninho, Edna ocupou o cargo de coordenadora do PSF, vinculado à Secretaria de Saúde de Cariacica. De 2015 a 2016, exerceu o mandato de vereadora. De 2017 a 2018, já no segundo mandato de Juninho, foi subsecretária municipal de Assistência Social.