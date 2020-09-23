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Eleições 2020

Euclério escolhe enfermeira como vice na eleição em Cariacica

A enfermeira Edna Luzia Furtado, 52 anos, é ex-vereadora da cidade e atualmente filiada ao Avante

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 15:49

Públicado em 

23 set 2020 às 15:49
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Euclério Sampaio, deputado estadual pelo DEM
Euclério Sampaio, deputado estadual pelo DEM Crédito: Lissa de Paula/Ales
O deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) terá uma profissional da área de saúde como vice em sua chapa na disputa pela Prefeitura de Cariacica. Será a enfermeira Edna Luzia Furtado, ex-vereadora da cidade e atualmente filiada ao Avante.
Formada em Enfermagem, Edna tem 52 anos. Trabalhou nas unidades de saúde do município como enfermeira do Programa Saúde da Família (PSF). Em 2012, candidatou-se a vereadora pelo PTB, ficou como suplente e assumiu o mandato no meio da legislatura, em fevereiro de 2015. No ano seguinte, foi candidata novamente ao cargo, dessa vez pelo então PRB, atual Republicanos, partido que apoia Euclério na atual eleição em Cariacica. Ficou de novo como suplente de sua coligação.
Tendo como nome de urna Enfermeira Edna, a agora vice de Euclério colaborou com governos passados de Cariacica, na gestão de Juninho (2013/2020), de Helder Salomão (2005/2012) e até anteriormente.  Ela teve vínculo com a prefeitura em 1999, como assistente de atendimento médico, e em 2005, já no governo de Helder, como assistente administrativa. De 2007 a 2010, ainda na administração do petista, atuou como enfermeira em unidades de saúde, por meio de contratos temporários.
De 2013 a 2015, no primeiro governo de Juninho, Edna ocupou o cargo de coordenadora do PSF, vinculado à Secretaria de Saúde de Cariacica. De 2015 a 2016, exerceu o mandato de vereadora. De 2017 a 2018, já no segundo mandato de Juninho, foi subsecretária municipal de Assistência Social.
O nome dela como vice de Euclério foi fechado em reunião na noite desta terça-feira (22), com a participação do próprio Euclério, do também deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), que o apoia, e de dirigentes do Avante. "O martelo foi batido", confirmou Tenório Merlo, dirigente estadual do Avante, ao ser consultado pela coluna na tarde desta quarta-feira (23). 
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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