Candidatos a prefeito da Serra escolhem marqueteiros em disputa acirrada

Prefeitura da Serra: oito candidatos, até agora, estão na disputa para chefiar o Executivo municipal Crédito: Guilherme Ferrari / Arquivo

Desde a famosa "melô da vassourinha" na campanha de Jânio Quadros para a presidência da República, que varreria a sujeira da corrupção do país, o marketing político passou a ser um pilar importante para os candidatos em uma eleição. Principalmente para os que disputam cargos do Poder Executivo. Na Serra , ao menos três candidatos a prefeito já escolheram os responsáveis pelo marketing e trabalham suas estratégias para conquistar votos.

Nesta segunda-feira (21), o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) anunciou que terá o marketing de sua campanha assinado por Jorge Oliveira, o Arapiraca, conhecido pelas campanhas do "gesto da mudança", da eleição de Luciano Rezend e (Cidadania) à prefeitura de Vitória, em 2012; e do "abrace o Paulo", da campanha de Paulo Hartung (sem partido) ao governo do Estado, em 2014.

Em 2016, com Audifax passando por problemas médicos no início da campanha, causados por uma pneumonia, a sua candidatura ficou conhecida pelo bordão "estou vivo!", repetido pelo prefeito após ter deixado o hospital. Ela também já atuou nas campanhas de Max Mauro, Albuíno Azeredo, José Ignácio Ferreira, Vítor Buaiz, Luiz Paulo Vellozo Lucas, José Carlos Elias, Magno Malta e, até de um dos atuais adversários de Fábio, Sergio Vidigal.

Os candidatos a prefeito Alexandre Xambinho (PL), Gracimeri Gaviorno (PSC) e Luciana Malini (PP) informaram que estão no mercado analisando propostas de alguns profissionais e vão definir nos próximos dias seus marqueteiros.