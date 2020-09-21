Candidatos a prefeito da Serra escolhem marqueteiros em disputa acirrada

Desde a famosa "melô da vassourinha" na campanha de Jânio Quadros para a presidência da República, que varreria a sujeira da corrupção do país, o marketing político passou a ser um pilar importante para os candidatos em uma eleição. Principalmente para os que disputam cargos do Poder Executivo. Na Serra, ao menos três candidatos a prefeito já escolheram os responsáveis pelo marketing e trabalham suas estratégias para conquistar votos.
Em uma eleição com oito nomes em disputa, onde é aventada a possibilidade de se ter propaganda eleitoral na TV com os candidatos serranos sendo exibidos para eleitores, os partidos têm se esforçado para ir atrás dos profissionais que possam construir a melhor estratégia.
Nesta segunda-feira (21), o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) anunciou que terá o marketing de sua campanha assinado por Jorge Oliveira, o Arapiraca, conhecido pelas campanhas do "gesto da mudança", da eleição de Luciano Rezende (Cidadania) à prefeitura de Vitória, em 2012; e do "abrace o Paulo", da campanha de Paulo Hartung (sem partido) ao governo do Estado, em 2014.
Alguns dos profissionais escolhidos já têm experiência no município. O jornalista Fernando Carreiro vai atuar na campanha do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB), neste ano. Na eleição passada, ele trabalhou na candidatura de Sergio Vidigal (PDT), que teve Vandinho como vice na sua chapa, na ocasião. Carreiro foi secretário de Comunicação na Assembleia Legislativa durante a presidência de Erick Musso (Republicanos) na Casa e deixou o cargo em junho, para se dedicar às eleições.
A marqueteira Jane Mary Abreu, responsável pela campanha do atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), em 2016, vai atuar na candidatura do vereador Fábio Duarte (Rede), indicado pelo prefeito como seu sucessor. Em um dos primeiros materiais divulgados sobre sua pré-candidatura, em setembro, Fábio destacou na peça publicitária sua vida pessoal, sua relação com a família e sua religião. O apelo sentimental é a marca da marqueteira em suas campanhas.
Em 2016, com Audifax passando por problemas médicos no início da campanha, causados por uma pneumonia, a sua candidatura ficou conhecida pelo bordão "estou vivo!", repetido pelo prefeito após ter deixado o hospital. Ela também já atuou nas campanhas de Max Mauro, Albuíno Azeredo, José Ignácio Ferreira, Vítor Buaiz, Luiz Paulo Vellozo Lucas, José Carlos Elias, Magno Malta e, até de um dos atuais adversários de Fábio, Sergio Vidigal.
Os candidatos a prefeito Alexandre Xambinho (PL), Gracimeri Gaviorno (PSC) e Luciana Malini (PP) informaram que estão no mercado analisando propostas de alguns profissionais e vão definir nos próximos dias seus marqueteiros.
Na Serra, também estão em disputa os candidatos Eben de Moraes (PCdoB) e Sergio Vidigal (PDT). Eles foram procurados por A Gazeta, mas não responderam se já tinham marqueteiros contratados até a publicação desta reportagem.