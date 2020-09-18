Candidatos a prefeito na Serra e em Vila Velha definem vices

Teve candidato desistindo de aparecer nas urnas e articulação para atrair partidos com mais tempo de TV Crédito: Carlos Alberto Silva

Mesmo com o fim das convenções partidárias, na última quarta-feira (16), a rotina dos dirigentes partidários municipais continua intensa, com muitas reuniões, ligações e mudanças de estratégia. Na última quinta-feira (17), último dia para enviar as atas das convenções para o sistema da Justiça Eleitoral, já houve algumas mudanças nas chapas, principalmente no que diz respeito aos vices de cada candidato. Boa parte deles ainda era uma lacuna, que começa a ser preenchida.

Na Serra, o deputado estadual e candidato a prefeito do município Vandinho Leite (PSDB) usou as redes sociais nesta sexta (18) para anunciar o médico Afonso Pimenta, que é filiado ao PSDB, como parceiro na chapa puro-sangue.

Pimenta posou para a publicação com a camisa e a bandeira do Aliança pelo Brasil, grupo político criado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que tem recolhido assinaturas para criar uma legenda. O ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido), que é um dos líderes dos movimentos bolsonaristas no Espírito Santo, também participou do vídeo.

"Pimenta é um médico humanitário, que tem se destacado no combate ao coronavírus , neste momento de pandemia. Afonso também é uma pessoa conservadora, de bem, e que trabalha em prol de uma Serra mais humana", argumentou Vandinho.

Outro parlamentar estadual que concorre à prefeitura da cidade, Alexandre Xambinho (PL) atualizou a ata de seu partido, incluindo o nome da assistente social Carla Xavier (Republicanos) como vice. Ela atuou por 35 anos na Prefeitura de Vitória , em diversas funções, de assessoramento a gerência das pastas de Saúde, Educação e Assistência Social. Atualmente, é secretária de Políticas para Mulheres do Republicanos no Estado.

"Tenho experiência com a gestão pública e fiquei feliz com o convite do Xambinho. Nós nos conhecemos na campanha das eleições de 2018, em que eu era candidata a deputada federal e ele, a estadual. Somos conservadores e acredito que juntos podemos contribuir para os avanços da Serra, afirmou Carla.

Quem também terá chapa puro-sangue no município é o deputado estadual Bruno Lamas (PSB). Ele escolheu o diretor da Federação das Associações de Moradores da Serra (Fams) Guilherme Ribeiro de Souza Lima (PSB). Guilherme também é coordenador da Assembleia Municipal do Orçamento Participativo (Amo), entidade que tem por lei a prerrogativa de escolher as obras que são prioridade para o município.

"Nossa proposta é de renovação política com segurança. Apostamos em um nome novo, mas que tenha um histórico com movimentos populares. Queremos trazer de volta o protagonismo do orçamento participativo e da participação popular na gestão", disse Bruno.

Já o ex-prefeito da Serra e deputado federal Sergio Vidigal (PDT) fez mistério e disse que revelaria em uma live o vice em sua chapa. Ele apresentou o comerciante Thiago Carreiro (Cidadania), que fez parte do programa do RenovaBR, um movimento político apoiado pelo apresentador de TV Luciano Huck, que tem como objetivo treinar lideranças políticas para assumir cargos públicos.

"Sou comerciante, tenho uma loja na Serra e em 2015, depois do terceiro assalto que sofri, que me deixou um trauma grande, resolvi participar mais da política da cidade. Me reuni com a associação do bairro, comecei a participar mais dos conselhos municipais e quero contribuir para a Serra. Defendo a participação popular", disse Thiago.

EM VILA VELHA, ARNALDINHO BORGO VAI COM VICE DO SOLIDARIEDADE

Candidato a prefeito pelo Podemos, o vereador Arnaldinho Borgo anunciou na tarde desta sexta-feira (18) o nome de Victor Linhalis (Solidariedade) como vice em Vila Velha. Ele disputava a vaga com o presidente estadual do PTC, Adriano Rocha.

Victor tem 34 anos, é graduado em Direito e presidente municipal do Solidariedade. A escolha dele para compor a chapa foi feita junto com o Solidariedade e o PTC, que vão caminhar juntos com Arnaldinho nas eleições da cidade canela-verde.

O nome do Doutor Victor foi consenso entre o nosso grupo político. Valoriza a família e o convívio religioso, por ser cristão praticante. Tem grande circulação política em nossa cidade e é bem recebido por ser um jovem líder, com boas propostas", declarou o candidato a prefeito.

Também em Vila Velha, houve uma mudança no nome que vai compor a chapa com o tenente-coronel Wagner Borges (PL) . O empresário Marcel Carone (Avante) declinou do convite para ser vice e indicou o presidente municipal do Avante, Wellington Silva. A nova composição foi oficializada em ata.

"Acreditamos que vamos fazer um belo trabalho juntos. Marcel optou por não ser vice por uma questão estratégica do partido, mas ele continua fazendo parte do nosso projeto. O Wellington é um grande nome para a nossa chapa", declarou Wagner Borges.

PT RETIRA CANDIDATURA NA SERRA

Convenção do PT na Serra: Fernanda Souza era candidata a prefeita pelo partido Crédito: Divulgação

A Executiva municipal do PT na Serra retirou a candidatura a prefeita da ex-secretária de Trabalho do município Fernanda Souza (PT). O partido deixou em aberto a possibilidade de compor como vice ou coligar com outro candidato. Nesta sexta-feira, representantes do PT se reuniram com membros do PDT, de Sergio Vidigal, e da Rede, de Fábio Duarte apoiado pelo prefeito também redista Audifax Barcelos. A ata da convenção do PT chegou a registrar o apoio à candidatura de Vidigal, mas o presidente municipal do partido afirma que a decisão está em aberto.

A entrada do PT na coligação de um dos dois candidatos tem um impacto maior porque há a possibilidade de a Serra ter horário eleitoral gratuito . Como o partido tem a maior bancada da Câmara, é o que tem mais tempo na televisão. A decisão se o município terá ou não a propaganda de seus candidatos na TV será tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

"Com a possibilidade de ter candidatos da Serra na propaganda eleitoral na TV e no rádio, a situação do PT muda, já que o partido tem a maior bancada na Câmara e, portanto, mais tempo de propaganda. A Fernanda retirou a candidatura dela, pode pintar como vice, mas o partido também pode compor somente na coligação", sinalizou o presidente municipal do PT, Miguel Ferreira Junior.