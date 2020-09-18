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Eleições 2020

O movimento de direita que une Manato e Vandinho na Serra

Na manhã desta sexta (18), Manato gravou vídeo de apoio a Vandinho e diz ter emplacado o médico Afonso Pimenta como vice do candidato a prefeito. Torino, Assumção e Bahiense também estão com o tucano

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 12:33

Públicado em 

18 set 2020 às 12:33
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vandinho Leite e Carlos Manato
Vandinho Leite e Carlos Manato Crédito: Lissa de Paula (Ales) e Carlos Alberto Silva / Montagem: Vitor Vogas
O deputado estadual Vandinho Leite (PSDB), candidato a prefeito da Serra, recebeu o apoio do ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) e dos deputados estaduais Capitão Assumção (Patriota), Danilo Bahiense (sem partido) e Torino Marques (PSL). Manato, inclusive, fez fotos de campanha ao lado de Vandinho, na manhã desta sexta-feira (18), e gravou um depoimento em vídeo com declaração de apoio ao candidato.
Em conversa com a coluna, Manato informou que o vice de Vandinho será um quadro indicado por ele: o médico Afonso Pimenta (PSDB): “Construímos a vice dele. Afonso é médico, é cristão, é da família conservadora. Não tenho dúvida não. Vandinho já topou”.
Suplente de vereador na Serra, Pimenta já foi pastor da Igreja Maranata e diretor do hospital Jayme dos Santos Neves. Acompanha Manato politicamente desde que o ex-deputado presidia no Estado o partido Solidariedade. Agora ajuda Manato a fundar o Aliança pelo Brasil, partido que deve abrigar futuramente o presidente Jair Bolsonaro (hoje sem partido).
“Sou aliado do Vandinho”, assinala Manato. “Vou fazer o que ele quiser. Sou soldado e sou mandado por ele. Se Vandinho convocar, para mim é lei e ordem. A Soraya também vai gravar para ele, depois Danilo [Bahiense] e Assumção. E vamos pra cima”, completa o ex-deputado, referindo-se a sua esposa, a deputada federal Soraya Manato (PSL).
Manato, Soraya, Assumção, Bahiense, Torino, Vandinho… Todos consideram-se políticos de direita, são muito identificados com o presidente Bolsonaro e agora formam, em torno de Vandinho, uma frente de direita para apoiar a eleição do tucano na Serra.
Embora Torino seja o único que permanece no PSL, o quarteto formado por ele, Assumção e Manato, sob a liderança do último, está junto e misturado na política capixaba desde a eleição de 2018.
Naquele ano, todos concorreram a cargos eletivos pelo PSL, partido pelo qual Bolsonaro disputou e levou a Presidência da República. Então presidente estadual do PSL, Manato foi candidato ao governo do Estado, perdendo em 1º turno para Renato Casagrande (PSB). Já Torino, Assumção e Bahiense se elegeram deputados estaduais pelo partido.
Da esquerda para a direita, Capitão Assumção, Danilo Bahiense, Carlos Manato e Torino Marques
Da esquerda para a direita, Capitão Assumção, Danilo Bahiense, Carlos Manato e Torino Marques Crédito: Montagem de Vitor Vogas
Na Assembleia Legislativa, desde o início de 2019, Torino, Assumção e Bahiense mantiveram-se unidos, sob a coordenação de Manato. Ao lado de Vandinho, formam uma bancada declarada de direita que não apoia o governo de Renato Casagrande (PSB) e da qual também fazem parte os deputados Carlos Von (Avante), também muito ligado a Manato, e Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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Independentemente da sigla, eles estão no mesmo movimento político-eleitoral no tabuleiro do Espírito Santo. É um movimento oposto ao liderado por Casagrande no Estado e assim definido por Manato:
“É um movimento de direita conservadora, que defende Jair Bolsonaro e as propostas do presidente. A grande maioria dos candidatos que vou apoiar nos municípios tem esse perfil. São pessoas que têm se posicionado favoráveis a Bolsonaro.”
Em Vitória, respeitando esse perfil, Manato apoia a candidatura a prefeito de Assumção. Em Cariacica, está com o Subtenente Assis (PTB), candidato ao Senado pelo PSL em 2018. Em Guarapari, apoia Carlos Von.
Em Colatina, o ex-deputado está com Luciano Merlo (Patriota); em Cachoeiro, com Jonas Nogueira (PL); em Viana, apoia Graça Fortes (PSL). O presidente do PSL na cidade coordenou a campanha de Manato ao governo em 2018.
Da esquerda para a direita: Torino Marques, Carlos Manato, Danilo Bahiense e Capitão Assumção
Da esquerda para a direita: Torino Marques, Carlos Manato, Danilo Bahiense e Capitão Assumção Crédito: Torino Marques

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VILA VELHA: DANILO BAHIENSE COM HUDSON

Em Vila Velha, um candidato a prefeito ligado a esse mesmo movimento ganhou o apoio de Danilo Bahiense. O delegado estará ao lado do também deputado estadual Hudson Leal (Republicanos). Na eleição a deputado estadual em 2018, pelo Republicanos (então PRB), Hudson compôs chapa com os candidatos do PSL, incluindo Bahiense, Torino e Assumção.
Diferentemente dos colegas citados, Hudson não se manifesta como um bolsonarista fervoroso e tem relação bem mais amistosa com o governo Casagrande. Mas pertence a esse mesmo campo de alianças integrado por Manato e companhia.
Até abril, Bahiense é quem era o pré-candidato de Manato a prefeito de Vila Velha. O delegado, porém, não conseguiu garantir a legenda do PSL para disputar a eleição municipal. Em julho, conseguiu sair do PSL sem perder o mandato na Assembleia, pois o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu a justa causa para ele se desfiliar. Mas já não havia tempo de ele se filiar a outra sigla para concorrer à prefeitura.

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Quanto a Manato, está dividido em Vila velha entre Hudson e o empresário Amarildo Lovato, candidato a prefeito pelo PSL. Assim como Manato, Amarildo se declara bolsonarista e também é ex-presidente estadual do PSL, partido comandado atualmente no Estado pelo Coronel Quintino (o 4º deputado estadual eleito em 2018 pela agremiação, com Bahiense, Torino e Assumção)
“Em Vila Velha ainda estamos conversando com o Danilo [Bahiense], acertando… Ainda não batemos o martelo. Mas estamos mais nesse caminho dessas duas pessoas por quem temos consideração: o Hudson e o Amarildo”, declara Manato.
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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