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Eleições 2020

Na reta final para registro de candidaturas, veja como está a disputa no ES

Faltando apenas cinco dias para o final do prazo para registro de candidaturas, cenário eleitoral vai tomando forma com a confirmação de candidatos e vices. Confira os candidatos nas principais cidades do Estado

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 20:05
Faltam cinco dias para o fim do prazo de pedidos de candidatura na Justiça Eleitoral
Faltam cinco dias para o fim do prazo de pedidos de candidatura na Justiça Eleitoral Crédito: Pixabay
Na reta final de negociações para formação de chapas e coligações visando as eleições municipais de novembro, o cenário eleitoral nas principais cidades do Espírito Santo começa a tomar forma, com a oficialização de candidaturas a prefeito e seus respectivos vices. Os partidos têm até o dia 26 de setembro para pedir o registro de seus candidatos à Justiça Eleitoral. Até lá, mesmo tendo confirmado alianças e nomes em convenções partidárias, pode haver alterações.
Somando as sete cidades que compõem a Região Metropolitana da Grande Vitória, 64 nomes foram confirmados, por enquanto, na corrida pelas prefeituras. Desses, 45 são das quatro maiores cidades da Grande VitóriaCariacicaSerraVila Velha e Vitória.
Já considerando, também, os nomes até agora na disputa em Cachoeiro de ItapemirimColatinaLinhares e Guarapari, são 94 candidatos, ao todo. Com os nomes confirmados na convenção, os candidatos passaram os últimos dias oficializando coligações e completando chapas.
Além do número de candidaturas na região metropolitana ser mais que o dobro em relação a 2016, houve um crescimento notório, também, no número de chapas puro-sangue, ou seja, em que o candidato a prefeito e o vice são do mesmo partido, sem alianças com outras legendas e na candidatura de militares. Veja como está, no momento, a situação nas principais cidades do ES.

VITÓRIA 

Ao que tudo indica, a Capital do Estado deve ter um pleito disputado, com 12 nomes confirmados em convenção para concorrer à prefeitura. 
Os nomes confirmados vêm da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vitória, militares e até nomes técnicos. Das doze chapas confirmadas, nove são puro-sangue, o que diferencia este pleito de anos anteriores em que os partidos priorizavam formar chapas com nomes vindos de outras siglas.

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CARIACICA 

Resultado do fim das coligações para a eleição de vereador e ausência das lideranças mais tradicionais na disputa, o cenário eleitoral de Cariacica, após as convenções, conta com 14 candidatos à prefeitura. Dez a mais que em 2016. Desta vez, Marcelo Santos (Podemos) e Helder Salomão (PT), figuras de peso na política cariaciquense, optaram por não entrar na disputa e o atual prefeito, Juninho (Cidadania), não manifestou apoio a nenhum dos candidatos.
No início da pré-campanha, o município chegou a ter 20 nomes confirmados como pré-candidatos. O número continua alto após as convenções, já que mesmo os partidos que formaram blocos e alianças mantiveram candidaturas próprias. 

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VILA VELHA 

As negociações entre os partidos em Vila Velha levaram nomes, que já haviam sido confirmados em convenções, a declinarem candidaturas em troca de alianças. É o caso dos deputados estaduais Rafael Favatto (Patriota) e Doutor Hércules (MDB). Ambos estavam no cenário como pré-candidatos, e passaram pelas convenções, mas abriram mão de concorrer para apoiar o candidato do PSD, Neucimar Fraga. No campo da centro-esquerda, PT e PCdoB também desistiram de lançar candidaturas para apoiar Rafael Primo (Rede).
Até agora, com as desistências e alianças, a cidade conta com 10 candidatos a prefeito, todos já escolheram seus vices.

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SERRA

O município da Serra teve 10 candidatos confirmados em convenção, mas apenas oito permanecem na corrida. O PT, que havia confirmado a candidatura de Fernanda Souza, recuou para apoiar outra coligação. Até agora, existem conversas avançadas com a Rede, que lançou Fábio Duarte para suceder o atual prefeito, Audifax Barcelos, e com o PDT que confirmou o deputado federal e ex-prefeito da Serra por três mandatos Sergio Vidigal. Este último, no entanto, anunciou um vice do Cidadania, o comerciante Thiago Carreiro.
O então candidato a prefeito da Serra PSOL, Ledeil Doná, preferiu se retirar. O partido não vai apoiar ninguém na cidade.

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LINHARES

Maior município do Norte do Estado, Linhares já tem seis nomes na disputa pela cadeira de chefe do Executivo. Entre eles, o atual prefeito da cidade, Guerino Zanon (MDB), vai tentar a reeleição com um vice do Republicanos. Todos os seis postulantes ao cargo já têm vice definido.

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COLATINA

O cenário político de Colatina passou por uma grande reviravolta com o anúncio do atual prefeito, Sérgio Meneguelli (Republicanos), feito um dia após o fim das convenções partidárias, de que não vai tentar se reeleger em 2020. No momento, 12 candidatos estão lançados no jogo pelas siglas, mas com a retirada do nome de Meneguelli das conversas, novas negociações podem começar a ser feitas e mexer com o tabuleiro eleitoral que está posto.

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CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

No Sul do Estado, Cachoeiro já conta com 12 nomes na disputa pela prefeitura. O atual prefeito da cidade, Victor Coelho (PSB) vai brigar pela reeleição e já reuniu seis partidos em sua coligação. Um de seus adversários é seu atual companheiro de gestão, o vice-prefeito Jonas Nogueira (PL). O pleito também deve contar com pelo menos quatro militares. Dos 12 candidatos, apenas Renata Fiório (PSD) não definiu o vice.

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GUARAPARI

Integrante da Região Metropolitana da Grande Vitória, Guarapari terá uma eleição concorrida, com 10 candidatos confirmados na disputa pelas convenções partidárias. O atual prefeito, Edson Magalhães (PSDB), vai tentar a reeleição e tem como um de seus adversários o deputado estadual Carlos Von (Avante). Von concorreu à prefeitura em 2016, mas perdeu para o tucano. Das 10 chapas formadas, seis são puro-sangue. 

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