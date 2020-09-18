Eleições em Linhares: os candidatos confirmados e o tabuleiro após as convenções

Prefeitura de Linhares: seis nomes estão na disputa pelo comando do município Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O prazo para realização das convenções partidárias, momento em que as siglas definem seus candidatos e alianças para disputar as eleições, está encerrado. Em Linhares , maior município do Norte do Espírito Santo, seis nomes foram confirmados na disputa pelo comando do Executivo

É importante lembrar que as definições dos encontros, apesar de oficiais, ainda podem mudar. O último dia para pedido de registro de candidaturas é 26 de setembro.

Todos os nomes que foram lançados já eram cotados para a disputa. Os candidatos são: Eliana Dadalto (Podemos), Guerino Zanon (MDB), Igor Bellucio (PSOL), Juliana Soares (PT), Lucas Scaramussa (DC) e Marcos Garcia (PV).

Velhos conhecidos dos linharenses, os ex-prefeitos Luiz Durão (PDT) e José Carlos Elias (PTB) chegaram a ser apontados como pré-candidatos, mas decidiram não disputar.

Veja quem são os candidatos lançados em convenção e o cenário de alianças.

ELIANA DADALTO (PODEMOS)

Cotada como pré-candidata desde o início das articulações, Eliana Dadalto tem o apoio de PSL e Avante na eleição municipal. A candidata faz questão de se colocar como oposição mais firme ao atual prefeito. Ela acredita que essa é principal estratégia para vencer Guerino. Eliana Dadalto contará com o jornalista e radialista Ozéias Farias (Podemos) como vice na chapa.

Ela tem 60 anos, é formada em Letras, foi professora e diretora de escola. Também já foi secretária de Assistência Social, deputada estadual e vice-prefeita de Linhares.

GUERINO ZANON (MDB)

Atual prefeito, Guerino é apontado como favorito para vencer a disputa novamente. Ele tem o apoio da Rede, do PSC, do PTB, do PSDB e do Republicanos para concorrer à reeleição. O prefeito terá o ex-secretário municipal de Finanças e Planejamento Bruno Marianelli (Republicanos) como vice na chapa.

Guerino tem 64 anos e é formado em Física. Ele ocupa o cargo pela quarta vez, não consecutiva, e mais um mandato. Ele já foi deputado estadual por duas vezes, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e secretário estadual de Esporte e Lazer.

Mudança no dia 19 de setembro: por uma decisão nacional do presidente do PTB, Roberto Jefferson, o partido não coliga com siglas que sejam de oposição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Assim, o PTB de Linhares deixou a chapa de Guerino Zanon e se coligou à chapa de Marcos Garcia.

IGOR BELLUCIO (PSOL)

Em Linhares, o PSOL não se coligou com outras legendas. O candidato é Igor Bellucio. O companheiro de chapa, também do PSOL, é João Paulo Gusmão Teixeira.

Igor tem 35 anos, é formado em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e professor da rede estadual de ensino.

JULIANA SOARES (PT)

Outro partido que vai sozinho para o pleito é o PT. A sigla aposta em Juliana Silva Ramalho Soares como postulante ao Executivo. A chapa será formada inteiramente por mulheres. Vanuza Rodrigues da Silva é a vice.

Juliana tem 37 anos, é supervisora de vendas externas.

LUCAS SCARAMUSSA (DC)

Após romper com Guerino, Lucas é pela primeira vez candidato ao Executivo. O candidato conta com o apoio de PDT, PSD e Solidariedade. O vice da chapa é Mauro Rossoni Júnior.

Lucas tem 41 anos, é advogado e professor universitário. Ele foi conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos por duas vezes. Nas últimas eleições, Scaramussa tentou uma vaga na Assembleia Legislativa, mas não foi eleito.

MARCOS GARCIA (PV)

Marcos Garcia uniu os partidos da base aliada de Casagrande em torno de si em Linhares. A candidatura dele recebeu o apoio do PSB, do DEM, do Cidadania e do PP. Ao lado de Marcos Garcia estará o ex-presidente do Sindicato rural de Linhares Antônio Robert Bourgnion (PP).

Marcos tem 54 anos, é deputado estadual e produtor rural. Ele é formado em Ciências Políticas. Ele já foi empresário do ramo de irrigação.