Partidos definem vices em Vitória, Cariacica e Vila Velha para eleições municipais

O candidato a prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e a vice Estéfane Ferreira, capitã da Polícia Militar Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

O período de convenções partidárias para apresentação de candidatos que podem disputar o pleito deste ano se encerrou na última quarta-feira (16), mas os partidos continuam se movimentando na formação de novas alianças e chapas. Isso deve ocorrer até o dia 26 de setembro, data limite para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral.

Na tarde deste sábado (19), candidatos a prefeito na Grande Vitória definiram os vices. Em Cariacica, contudo, isso gerou mal-estar na coligação. Confira abaixo como ficou o tabuleiro político.

CAPITÃ DA PM É ESCOLHIDA COMO VICE DE PAZOLINI

Candidato a prefeito de Vitória, o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) anunciou, na tarde deste sábado, a capitã da Polícia Militar Estéfane Ferreira (Republicanos) como vice-prefeita na chapa. A composição vem puro-sangue e com dois profissionais da área de segurança, já que Pazolini é delegado.

Com o anúncio, Pazolini enterrou a chance de compor uma chapa com a candidata a prefeita Neuzinha de Oliveira (PSDB). A vereadora, que era cotada para a vaga de vice, não tinha descartado a possibilidade. Pazolini, por sua vez, afirmou que tinha interesse na aliança com Neuzinha, o que não se concretizou.

"Ele [Pazolini] anunciou outra vice porque eu vou ser prefeita. Sempre disse que viria candidata", disse Neuzinha, que ainda não escolheu quem vai compor a chapa do PSDB com ela.

Outro nome que aparecia como possibilidade na composição era o candidato a prefeito Halpher Luiggi (PL). O presidente municipal do PL, Charles Jean, porém, disse que não havia chances de uma aliança com o Republicanos e que o anúncio da vice de Pazolini confirma isso.

Estéfane Ferreira tem 29 anos e é mais uma representante da ala militar que participará do pleito deste ano na Grande Vitória. Membro da Corporação desde os 18 anos, quando se formou soldado, ela é atualmente capitã e atua no 1º Batalhão. Pazolini não informou os motivos para o partido optar por uma chapa puro-sangue.

EM CARIACICA, REDE ESCOLHE VICE DE DENTRO DO PARTIDO

Candidato à Prefeitura de Cariacica pela Rede, o ex-deputado estadual Marcos Bruno já tem uma vice. O anúncio deve ser feito pela sigla no início desta semana, mas o acordo já foi firmado em ata entregue à Justiça Eleitoral e confirmado pelo candidato.

Marcos Bruno chegou a negociar com outros partidos, como PSDB e Patriota, mas as alianças não foram firmadas. Isolado no tabuleiro eleitoral, a sigla optou por formar uma chapa puro-sangue com a advogada Edilamara Rangel, que inicialmente seria candidata ao cargo de vereadora.

"A gente encerrou esse ciclo de procura. Tínhamos quadros bons dentro do partido, fizemos uma avaliação conjunta e acabamos optando pela Edilamara. Ela é advogada, conselheira na OAB, é mulher e muito ativa nos movimentos sociais e evangélica. É uma escolha técnica e é de Cariacica", disse o ex-deputado para A Gazeta.

PP TAMBÉM DECIDE POR CHAPA PURO-SANGUE

Outro candidato que já tem vice e será do mesmo partido é o Doutor Hélcio Couto, do PP . O médico visitou diferentes convenções, esteve próximo de blocos de partidos, como o formado por PSC, DC, PL e PSD. Negociou com o PSB, aliança que não deu certo, nas palavras das lideranças partidárias socialistas "porque ninguém quis ceder", e foi à convenção do Patriota, onde discursou.

Como as outras siglas confirmaram candidaturas próprias ou fecharam chapas entre si, o PP acabou ficando de fora das coligações. O partido chegou a se reunir na última quinta-feira (17), para decidir se manteria a candidatura. Por fim, Doutor Hélcio vai concorrer à prefeitura com Márcia Cruz, presidente do movimento negro dentro da Executiva municipal do partido, como vice. Inicialmente, Márcia seria candidata a vereadora.

PRTB CONFIRMA CHAPA, MAS PRIORIZA SER VICE DE ASSIS

O PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, firmou em ata uma chapa puro-sangue com Ceumar Sepulcri como candidato a prefeito e Rossano Ramos como vice. Nos bastidores, a informação era a de que a sigla completaria a chapa do PTB, que tem como candidato a prefeito o Subtenente Assis.

O presidente estadual do PRTB, Antônio Bumgestab, garante que, apesar do que consta na ata, a prioridade é compor com o PTB. "Colocamos lá porque tem que colocar, mas os dois estão disponíveis para entrar como vice do Assis. Quem será (o vice) está sendo definido pelos presidentes nacionais das duas siglas, em São Paulo", disse.

ACORDO REGISTRADO EM ATA DO DEM CRIA DESCONFORTO NA COLIGAÇÃO

Candidato do DEM à Prefeitura de Cariacica, o deputado estadual Euclério Sampaio tem cinco partidos apoiando sua candidatura: Avante, Cidadania, PMN, Republicanos e Podemos. Desses, pelo menos três já haviam indicado nomes para compor a chapa do parlamentar como vice. Até a última quinta-feira (17), a legenda havia dito que decidiria por um nome nos últimos minutos.

Uma ata publicada em site da Justiça Eleitoral, no entanto, causou um desconforto na coligação. O documento afirma que, em reunião, o partido decidiu por unanimidade que Nilson Teixeira, presidente municipal da sigla, ficaria com a vaga de vice, formando uma chapa puro-sangue.

Os partidos podem fazer alterações nas composições de chapa e coligações até o dia 26 de setembro. O deputado, que tentou desconversar e pareceu surpreso ao ser questionado sobre a ata, admitiu que, mesmo que ainda sejam possíveis mudanças, ficaria satisfeito em ter Nilson como vice.

"A priori é o Nilson, mas ele precisa aceitar e também pode mudar, porque até o dia 26 os partidos podem fazer alterações. A gente decidiu porque tinha que colocar lá o vice, mas eu ficaria satisfeito sim, ele é um excelente professor, um homem muito trabalhador", disse. Questionado se os outros partidos da coligação sabiam da escolha, o deputado respondeu "acredito que não terão resistência ao nome do Nilson, mas pode mudar em reuniões", pontuou.

Questionado pela reportagem sobre a nomeação e se aceitaria a posição, o professor afirmou que é com "muita honra" que entra no projeto. "Sou economista e professor, tenho um bom diálogo com o comércio e com a ala da educação. Estou aqui para servir a cidade em que sempre vivi. A gente sabe que geralmente a escolha do vice vem do candidato e ele fez essa opção neste momento e eu fiquei muito feliz", disse.

Ocorre que a indicação surpreendeu os partidos que integram a coligação, que não sabiam desse acordo firmado em ata que, "mesmo que provisório, não foi comunicado". "Não dá para começar já sem diálogo", disse o presidente municipal do Avante, Preto Walter, um dos três nomes indicados pelo partido para ser vice do parlamentar.

"Não estamos sabendo, fomos pegos de surpresa. É um desconforto, porque é uma chapa puro-sangue e a gente foi convidado num projeto para agregar, para somar. Acredito que falo em nome de todos os partidos da coligação. Não é nada contra o Nilson, que é uma pessoa maravilhosa e tem toda a capacidade de ser um excelente vice-prefeito, mas se for definido uma chapa puro-sangue, sem ter consultado a coligação, é no mínimo curioso", assinalou.

Avante e PMN entraram juntos no bloco. Os dois partidos não reagiram bem à publicação da ata. Jocemir Joaquim da Silva, presidente do PMN e que também está entre os indicados para vice, disse que Euclério ligou para ele ainda nesta sexta (18), garantindo que isso seria decidido em conjunto.

"Eu não tinha conhecimento disso, até porque ficou aberto para discutir o vice entre os partidos. Avante, PMN e o Podemos indicaram (nome). De repente, colocaram ali só para segurar o vice. Eles podem ter colocado na ata, mas sabem que não é decidido assim. O PMN não fechou com o Euclério para chapa puro-sangue. Eles já tem o candidato a prefeito e o acordo era que um dos partidos da coligação teria a vaga de vice", afirmou.

Já o Republicanos, partido que indicou, em conjunto com o Podemos, o nome do vereador Edson Nogueira (Podemos) para completar a chapa, ficou surpreso, mas não apresentou resistência. "Tinham alguns nomes, ele estava conversando, mas, se definiu pelo Nilson, eu não sei te dizer. Não vemos nenhuma objeção, se foi esse mesmo o nome escolhido, o nome de uma pessoa íntegra", disse o presidente municipal da sigla, Ernande Alencastre.

Mudança em 23 de setembro: Apesar da ata publicada anteriormente na Justiça, o DEM anunciou, nesta quarta-feira (23), que escolheu a Enfermeira Edna, do Avante, para ocupar a vaga de vice na chapa. "Uma mulher de luta, católica, negra, uma mulher da saúde, uma mulher que luta pelo cidadão de Cariacica", disse Euclério em uma live nas redes sociais.

SEM RESPOSTA DE DANILO BAHIENSE, PRTB LANÇA CANDIDATA EM VILA VELHA

Sem expectativas que o deputado estadual Danilo Bahiense (sem partido) vai conseguir na Justiça o direito de se filiar a um partido, o PRTB decidiu lançar a candidatura de Cláudia Rodrigues (PRTB) à Prefeitura de Vila Velha. O vice vai ser Paulo César Froes, do mesmo partido. A decisão está em ata entregue à Justiça Eleitoral.