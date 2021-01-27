Golfinho é encontrado morto na Praia de Itapuã, em Vila Velha

Um golfinho foi encontrado morto na Praia de Itapuã, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (27). O animal foi recolhido e encaminhado ao Instituto Orca, que vai fazer a necrópsia para verificar a causa da morte.
De acordo com especialista, animais da espécie do golfinho encontrado – boto-cinza – costumam aparecer próximo à orla capixaba. "É o golfinho mais comum na costa no Estado. Tem mais umas 12 espécies que ocorrem com uma certa frequência, mas essa é a mais comum e ocorre em alguns quilômetros da costa. Mais por fora, em alto-mar, tem outras espécies que aparecem, mas a que têm mais interação com o homem no Espírito Santo é essa", explicou o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Agnaldo Silva Martins, que é doutor em Oceanografia Biológica.
O animal foi recolhido por volta das 7h40 e estava em estado inicial de decomposição. Segundo especialistas, a principal causa de mortalidade dessa espécie é a pesca. O trânsito de embarcações e a poluição também costumam prejudicar o boto-cinza, o que acaba tornando comum o encalhamento desse tipo de golfinho na costa capixaba.
O boto-cinza é listado pelo Ministério do Meio Ambiente como espécie ameaçada e tem status de espécie vulnerável na Lista da Fauna Brasileira de Espécies Ameaçadas de Extinção.
Vários banhistas se assustaram e ficaram tristes ao ver o golfinho morto na praia. "Fui caminhar na areia hoje e me deparei com essa triste cena em Itapoã próximo aos pescadores", contou uma internauta.
PREFEITURA DE VILA VELHA
Em nota, a prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Serviços Urbanos, disse que já está mobilizada para atender a notificação em apoio ao Instituto Orca, ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM) e ao CTA – Serviços em Meio Ambiente. As notificações para casos como esse devem ser feitas para o IPRAM o para o CTA pelos telefones 99865-6975 e 0800 039 5005, respectivamente.