A rede veio pesada quando pelo menos oito homens a retiraram do mar de Regência, no litoral de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (31). A malha, entretanto, não veio repleta de peixes. A puxada trouxe um tubarão gigantesco, que chamou a atenção dos moradores do pacato no vilarejo linharense.
O tamanho é impressionante. Nos vídeos e fotos feitos do animal, é possível ter uma real dimensão do tubarão. A bióloga da CTA - Serviços em Meio Ambiente e gestora do programa de monitoramento de praias das bacias de Campos e Espírito Santo, Giovanna Cypriano Lage, confirmou que houve a captura do bicho, o identificou e acredita que a intenção dos pescadores não era pescar um animal desse porte.
Tubarão com 3,5 metros e cerca de meia tonelada é pescado no mar de Regência
"Trata-se de um tubarão macho, da espécie tigre, adulto, com 3,5 metros de comprimento e peso de 400 kg a 500 kg. O animal não chegou a ser pesado no local, mas é possível estipular esse peso baseado em artigos sobre a espécie. Essas redes próximas da costa não são para pesca desse tipo de animal, mas o tubarão acabou malhando e não conseguir se desprender dela", destacou.
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A bióloga disse ainda que não é a primeira vez que Regência registra a ocorrência de tubarões tigres, mas não há registro de ataques da espécie a banhistas e surfistas locais.
COMPARAÇÃO
O cineasta José Augusto Muleta, que aparece na foto ao lado do tubarão, mostrou-se impressionado com a imponência do animal e disse que a captura do bicho mobilizou muitas pessoas na praia.
"Era por volta das 9h da manhã. Os pescadores estavam em um pequeno barco de alumínio e foram verificar a rede. Quando viram que estava pesada, começaram a trazê-la para próximo da praia. Foi quando o pessoal foi ajudar a puxar. Tenho uma casa próxima e também fui à praia. Tentaram puxá-lo com uma camionete, mas não deu. Foi preciso um trator para tirá-lo da areia. Para vocês terem uma ideia do que era essa animal. Tenho dois metros de altura e peso 100 quilos, fiquei pequeno perto dele", disse.
Muleta ainda contou que após ser retirado da faixa de areia, pescadores e moradores locais distribuíram as partes do animal à própria comunidade.
"É importante que fique claro que Regência é formado basicamente por pessoas humildes, e que dependem da pesca. Ir ao mar é uma tradição na vila e também a forma de subsistência de muitas famílias. A pesca é a principal atividade local há décadas. Na maioria das vezes um animal desse porte consegue escapar, já que se aproximam para comer os peixes nas redes, mas desta vez foi diferente. Nesse período de isolamento por conta do momento que passamos, ele servirá de alimentos para muitos aqui. A vida desse peixe não será em vão", complementou o cineasta.