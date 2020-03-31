O tubarão da espécie tigre foi pescado na manhã desta terça-feira (31) no vilarejo de Regência, em Linhares Crédito: Internauta

A rede veio pesada quando pelo menos oito homens a retiraram do mar de Regência, no litoral de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (31). A malha, entretanto, não veio repleta de peixes. A puxada trouxe um tubarão gigantesco, que chamou a atenção dos moradores do pacato no vilarejo linharense.

O tamanho é impressionante. Nos vídeos e fotos feitos do animal, é possível ter uma real dimensão do tubarão. A bióloga da CTA - Serviços em Meio Ambiente e gestora do programa de monitoramento de praias das bacias de Campos e Espírito Santo, Giovanna Cypriano Lage, confirmou que houve a captura do bicho, o identificou e acredita que a intenção dos pescadores não era pescar um animal desse porte.

Your browser does not support the audio element. Tubarão com 3,5 metros e cerca de meia tonelada é pescado no mar de Regência

"Trata-se de um tubarão macho, da espécie tigre, adulto, com 3,5 metros de comprimento e peso de 400 kg a 500 kg. O animal não chegou a ser pesado no local, mas é possível estipular esse peso baseado em artigos sobre a espécie. Essas redes próximas da costa não são para pesca desse tipo de animal, mas o tubarão acabou malhando e não conseguir se desprender dela", destacou.

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A bióloga disse ainda que não é a primeira vez que Regência registra a ocorrência de tubarões tigres, mas não há registro de ataques da espécie a banhistas e surfistas locais.

COMPARAÇÃO

O cineasta José Augusto Muleta, que aparece na foto ao lado do tubarão, mostrou-se impressionado com a imponência do animal e disse que a captura do bicho mobilizou muitas pessoas na praia.

O cineasta José Augusto Muleta, que mede 2 metros de altura e pesa 100 quilos, deitou-se ao lado do animal para dimensionar o tamanho do tubarão Crédito: Internauta

"Era por volta das 9h da manhã. Os pescadores estavam em um pequeno barco de alumínio e foram verificar a rede. Quando viram que estava pesada, começaram a trazê-la para próximo da praia. Foi quando o pessoal foi ajudar a puxar. Tenho uma casa próxima e também fui à praia. Tentaram puxá-lo com uma camionete, mas não deu. Foi preciso um trator para tirá-lo da areia. Para vocês terem uma ideia do que era essa animal. Tenho dois metros de altura e peso 100 quilos, fiquei pequeno perto dele", disse.

Muleta ainda contou que após ser retirado da faixa de areia, pescadores e moradores locais distribuíram as partes do animal à própria comunidade.