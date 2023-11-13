Após uma nova decisão judicial ampliar ainda mais as sanções ao pastor Usiel Carneiro de Souza, que agora está proibido de usar as redes sociais da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), em Vitória, membros do conselho da congregação emitiram nota criticando o afastamento imposto pela Justiça e defendendo a permanência do líder religioso à frente da comunidade. Além do comunicado, os fiéis foram às ruas com faixas em apoio ao pastor.

"Acreditamos na Justiça. Não há razão que justifique o afastamento e muito menos a destituição do nosso pastor como pretendem os que o acusam. E por isso cremos que superaremos mais esse percalço e, em breve, novamente receberemos nosso pastor e seguiremos sendo a igreja que Deus tem nos orientado a ser", diz nota assinada pelo conselho da IBPC.

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Segundo o texto, Usiel ainda não foi oficialmente notificado da nova decisão da Justiça. O pastor estava de férias e retornaria no domingo (12). Mas, por conta da nova decisão, ficou decidido manter o pastor em afastamento para preservá-lo de novos desgastes.

Com faixas de apoio ao pastor Usiel e pedindo "liberdade de culto", membros da igreja foram à praça San Martin, que fica próxima à igreja, no cruzamento entre as avenidas Rio Branco e Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), na Praia do Canto, Vitória, também no domingo. Além das mensagens escritas, os fieis gritavam "não vamos nos render. Usiel, estamos com você.", e "não vamos nos calar. O amor prevalecerá".

Your browser does not support the audio element. Membros de igreja saem em defesa de pastor afastado: 'amor prevalecerá'

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Entenda

Um grupo de 25 pessoas, algumas delas fundadoras da igreja e participantes antigos da comunidade batista da Praia do Canto, recorreu em 2022 à Convenção Batista Brasileira (CBB) após terem sido expulsas do quadro de membros. Elas reclamam de "desvios doutrinários" que teriam sido praticados pelo pastor, como o uso de teólogos de outras religiões no material didático aplicado no Instituto Bíblico e o acolhimento de pessoas e casais homossexuais na igreja, inclusive em posições de destaque, desrespeitando, na avaliação desse grupo, as escrituras sagradas.