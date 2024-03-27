Menina de 8 anos visitava o avô quando casa foi soterrada em Mimoso do Sul

Heloisa Cornélio Pastor, de oito anos, uma das vítimas das chuvas que devastaram Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, visitava o avô quando morreu em um soterramento, na última sexta-feira (23). A fatalidade ocorreu na localidade de Reserva, interior do município.

"A gente nunca espera. Entrar no IML pra você reconhecer o corpo da própria filha. É muito doloroso. Não desejo isso pra ninguém passar por isso porque é muito triste" Édio Carlos Barbosa Pastor - Lavrador | Pai da Heloísa

Heloisa Cornélio Pastor morreu em um soterramento durante as chuvas da última sexta-feira (22) Crédito: Arquivo Pessoal/TV Gazeta Sul

Em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, o pai da menina, Édio Carlos Barbosa Pastor, relatou que só conseguiu chegar ao local no domingo (24), porque todos os acessos à região estavam bloqueados. “Não tinha passagem para eles comunicarem comigo. Elas estavam aqui, mas eu tava em Conceição do Muqui, quando foram chegando os boatos que fui saber”, conta.

A vítima era moradora do distrito Conceição do Muqui, mas estava na localidade de Reserva, com a mãe e o avô, quando foi soterrada. O pai conta que, a partir do momento em que soube do ocorrido, ainda no sábado (23), se deslocou a pé até o local, mas só conseguiu chegar até metade do caminho por conta das condições das estradas. Ele tentou novamente no domingo (24), quando conseguiu chegar à residência em que a família estava. "Quando eu cheguei aqui eles estavam acabando de apanhar o corpo dela”, relata.