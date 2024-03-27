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Tragédia no Sul

Menina de 8 anos visitava o avô quando casa foi soterrada em Mimoso do Sul

A estudante Heloisa Cornélio Pastor morreu em um soterramento durante as chuvas da última sexta-feira (22)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

27 mar 2024 às 19:47

Publicado em 27 de Março de 2024 às 19:47

Heloisa Cornélio Pastor, de oito anos, uma das vítimas das chuvas que devastaram Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, visitava o avô quando morreu em um soterramento, na última sexta-feira (23). A fatalidade ocorreu na localidade de Reserva, interior do município.
"A gente nunca espera. Entrar no IML pra você reconhecer o corpo da própria filha. É muito doloroso. Não desejo isso pra ninguém passar por isso porque é muito triste"
Édio Carlos Barbosa Pastor - Lavrador | Pai da Heloísa
Menina de oito anos visitava o avô quando casa foi soterrada em Mimoso do Sul
Heloisa Cornélio Pastor morreu em um soterramento durante as chuvas da última sexta-feira (22) Crédito: Arquivo Pessoal/TV Gazeta Sul
Em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, o pai da menina, Édio Carlos Barbosa Pastor, relatou que só conseguiu chegar ao local no domingo (24), porque todos os acessos à região estavam bloqueados. “Não tinha passagem para eles comunicarem comigo. Elas estavam aqui, mas eu tava em Conceição do Muqui, quando foram chegando os boatos que fui saber”, conta.
A vítima era moradora do distrito Conceição do Muqui, mas estava na localidade de Reserva, com a mãe e o avô, quando foi soterrada. O pai conta que, a partir do momento em que soube do ocorrido, ainda no sábado (23), se deslocou a pé até o local, mas só conseguiu chegar até metade do caminho por conta das condições das estradas. Ele tentou novamente no domingo (24), quando conseguiu chegar à residência em que a família estava. "Quando eu cheguei aqui eles estavam acabando de apanhar o corpo dela”, relata.
O avô de Heloísa também ficou ferido no soterramento, mas foi socorrido com vida, assim como a mãe da criança. A menina de oito anos era filha única do casal. “Só Deus mesmo para gente ter força e conseguir lidar com isso” desabafa o pai.

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