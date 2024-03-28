'Cena de terror', diz vizinha de professora que morreu soterrada em Mimoso do Sul

Os moradores de Reserva, pequena comunidade no distrito de Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, que foi devastado pela chuva que atingiu o Sul do Espírito Santo entre sexta-feira (22) e sábado (23), contam os momentos difíceis vividos naquela noite.
A lavradora Raiane Ferreira dos Santos, vizinha da família da professora Adair Antônia Fernandes Medeiros, de 43 anos, é uma delas. Em entrevista à repórter da TV Gazeta Sul Alice Sousa, ela disse presenciou o resgate com vida do marido da professora, Josélio, de 33 anos, e o neto mais novo, Breno, de dois anos.
“Meu sogro estava na estrada, ouviu um barulho e o cheiro forte de gás. Saímos e ouvimos o pai pedindo socorro, muito machucado. Tiraram ele carregado em um lençol. O menino ficou soterrado e tiraram ele também. Nos outros dias, acharam o outro menino e a Adair. Foi uma cena de terror. Nossa comunidade nunca mais será a mesma”, conta a moradora.
O corpo de Adair Antônia Fernandes Medeiro, de 43 anos, foi localizado e sepultado em Mimoso do Sul segunda-feira (25). Já o corpo do filho dela, Leonardo Fernandes Medeiros de Souza, de 6 anos, ainda aguarda liberação no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, após exame de DNA. Josélio recebeu alta médica e está na casa de familiares.