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Chuva no ES

'Cena de terror', diz vizinha de professora que morreu soterrada em Mimoso do Sul

Lavradora Raiane Ferreira dos Santos, conta que comunidade nunca mais será a mesma depois da tragédia que vitimou mãe e filho devido às chuvas no Sul do Espírito Santo

Publicado em 28 de Março de 2024 às 11:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 mar 2024 às 11:21
lavradora Raiane Ferreira dos Santos, vizinha da família da professora Adair Antônia Fernandes Medeiros
lavradora Raiane Ferreira dos Santos, vizinha da família da professora Adair Antônia Fernandes Medeiros Crédito: Luiz Gonçalves
Os moradores de Reserva, pequena comunidade no distrito de Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, que foi devastado pela chuva que atingiu o Sul do Espírito Santo entre sexta-feira (22) e sábado (23), contam os momentos difíceis vividos naquela noite.
A lavradora Raiane Ferreira dos Santos, vizinha da família da professora Adair Antônia Fernandes Medeiros, de 43 anos, é uma delas. Em entrevista à repórter da TV Gazeta Sul Alice Sousa, ela disse presenciou o resgate com vida do marido da professora, Josélio, de 33 anos, e o neto mais novo, Breno, de dois anos.
“Meu sogro estava na estrada, ouviu um barulho e o cheiro forte de gás. Saímos e ouvimos o pai pedindo socorro, muito machucado. Tiraram ele carregado em um lençol. O menino ficou soterrado e tiraram ele também. Nos outros dias, acharam o outro menino e a Adair. Foi uma cena de terror. Nossa comunidade nunca mais será a mesma”, conta a moradora.

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Local onde morava a família Adair Antônia Fernandes Medeiros
Local onde morava a família Adair Antônia Fernandes Medeiros Crédito: Luiz Gonçalves
O corpo de Adair Antônia Fernandes Medeiro, de 43 anos, foi localizado e sepultado em Mimoso do Sul segunda-feira (25). Já o corpo do filho dela, Leonardo Fernandes Medeiros de Souza, de 6 anos, ainda aguarda liberação no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, após exame de DNA. Josélio recebeu alta médica e está na casa de familiares.
Local onde morava a família Adair Antônia Fernandes Medeiros
Local onde morava a família Adair Antônia Fernandes Medeiros Crédito: Luiz Gonçalves

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