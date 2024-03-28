'Cena de terror', diz vizinha de professora que morreu soterrada em Mimoso do Sul

“Meu sogro estava na estrada, ouviu um barulho e o cheiro forte de gás. Saímos e ouvimos o pai pedindo socorro, muito machucado. Tiraram ele carregado em um lençol. O menino ficou soterrado e tiraram ele também. Nos outros dias, acharam o outro menino e a Adair. Foi uma cena de terror. Nossa comunidade nunca mais será a mesma”, conta a moradora.