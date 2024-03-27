Fuzileiros navais e viaturas chegam a Mimoso do Sul para reforçar ajuda após chuvas

Na manhã desta quinta-feira (28), 83 fuzileiros navais e 15 viaturas chegam ao município de Mimoso do Sul, na região Sul do Estado. A equipe vai ajudar na cidade e também de Apiacá, ambas afetadas pelas fortes chuvas entre a noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23).

Os militares vão atuar na desobstrução de vias, transporte de suprimentos essenciais e na distribuição de água potável, entre outras ações vitais para a recuperação das áreas devastadas.

O corpo militar de fuzileiros já estava presente em Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana, cidades do Rio de Janeiro, onde a quantidade de água acumulada também foi acima do esperado. "Essa expansão da área de operação vem em resposta às necessidades emergenciais das populações atingidas pelas fortes chuvas que assolaram a região. A Marinha do Brasil reafirma seu compromisso de proteger e auxiliar a população brasileira em momentos de crise", reforçou, em nota, a Marinha.