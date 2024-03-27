Força tarefa é montada para reconstruir estradas no Sul do ES Crédito: Divulgação/ DER

Uma força-tarefa com servidores do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi mobilizada para atuar na recuperação de estradas destruídas e afetadas pelas chuvas no Sul do Espírito Santo.

Segundo o órgão, há frentes de trabalho na capina, roçagem, remoção de árvores caídas, barreiras e encostas nas estradas, com maquinário específico, recuperação de pontes liberando os acessos aos distritos distantes das sedes dos municípios. Além disso, engenheiros estão fazendo levantamento da situação para elaborar em projetos que deverão ser executados nos próximos dias.

Interdições

Na ES 391, no trecho que vai da BR 101 a Mimoso do Sul, há interdição parcial com funcionamento em meia pista. A ponte sobre o Rio Muqui do Sul, no quilômetro 45 da Rodovia ES 297, está totalmente interditada. A liberação está prevista para a próxima semana.

Ainda na ES 297, porém no quilômetro 15, há uma erosão na entrada do município de Apiacá e foi necessário fazer uma interdição total da via. Mas isso não impede o acesso ao município, que pode ser feito pelo Contorno. Nesse trecho será necessário fazer a recuperação do aterro do bueiro e do pavimento, que ficaram totalmente destruídos.

Força tarefa é montada para reconstruir estradas no Sul

Na entrada de Bom Jesus do Norte, no quilômetro 2,3 também na ES 297, há outra interdição total. Os engenheiros do DER avaliam executar um bueiro celular, o qual já está em análise da vazão e dimensão adequadas, e ainda a recomposição do aterro do pavimento asfáltico.

Já a ES 484, na saída de Bom Jesus do Norte, tem uma erosão lateral na altura do quilômetro 248 e foi necessário fazer uma interdição parcial com uso de meia pista.

Outras intervenções